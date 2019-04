Benedi Đukanović u martu oslobođen optužbi za pljačku zlatare

BANJALUKA - Benedi Đukanović, 42-godišnjak iz Banjaluke za kojim je raspisana potjernica zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu biznismena Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića prije nekoliko dana, Kantonalni sud u Bihaću u martu je oslobodio optužbe za pljačku zlatare u Ključu 2013. godine.

"Prvostepeno krivično vijeće je nakon održanog glavnog pretresa došlo do zaključka da nije dokazano da je optuženi Benedi Đukanović dana 21. maja 2013. godine oko 10 sati u Ključu u Ulici branilaca bb došao do zlatarske radnje 'Sarajka' vlasništvo R.Š. iz Ključa sa jednom NN osobom i da je na način kako je to činjenično opisano u dispozitivu optužnice upotrebom sile i prijetnjom vatrenim oružjem-pištoljem da će napasti na život i tijelo jedne osobe, oduzeo tuđu pokretninu sa ciljem da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist", odgovoreno je portalu "Klix.ba" iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Đukanovića, zvanog Bendžo, kako stoji u optužnici, oslobodilo je krivično vijeće u sastavu Reuf Kapić, predsjednik i članovi Gara Šahinović i Fikreta Hadžić, a prvostepena presuda je javno objavljena 7.marta ove godine.

"Vijeće je do ovog zaključka došlo nakon provedenog dokaznog postupka pri tom cijeneći izvedene dokaze na glavnom pretresu kako pojedinačno tako i u vezi sa ostalim dokazima u smislu člana 206, stav 2 i člana 16 Zakona o krivičnom postupku FBiH", stoji u odgovoru Kantonalnog suda u Bihaću.

Član 16 pomenutog zakona omogućava sudijama da slobodno ocjenjuju dokaze, odnosno postojanje ili nepostojanje činjenica i nisu u toj procjeni vezani i ograničeni posebnim formalnim dokaznim pravilima.

Iz Tužilaštva USK kažu da je protiv ove presude 24. aprila uložena žalba Vrhovnom sudu FBiH.

Zanimljivo je da su prilikom istrage ovog razbojništva koju je vodilo Područno odjeljenje Sanski Most Tužilaštva USK na automobilu koji je prethodne noći ukradeno u Prijedoru, a kojim je izvršeno ovo razbojništvo pronađeni otisci Đukanovićevih papilarnih linija. On je tada uhapšen i određen mu je pritvor, a nakon toga je pušten na slobodu.

Prvostepeno krivično vijeće Kantonalnog suda u Bihaću ovaj dokaz nije prihvatilo kao dovoljno pouzdan.

