Berberović mjesec dana iza rešetaka zbog smrti djevojke u Sarajevu

SARAJEVO - Kantonalni sud Sarajevo odredio je mjere pritvora za Armina Berberovića u trajanju od mjesec dana, a zbog saobraćajne nesreće u kojoj je usmrtio Azru Spahić.

Sud je prihvatio prijedlog Tužilaštva KS koji je na sinoćnjem ročištu predložio jednomjesečni pritvor zbog, kako je rečeno, "mogućnosti da bi on mogao ponoviti krivično djelo s obzirom na to da je u trenutku nesreće bio u alkoholizovanom stanju te navode kako bi u slučaju njegovog puštanja na slobodu moglo doći do uznemirenja javnosti".

Inače, tokom ročišta, Berberović je priznao krivicu za saobraćajnu nesreću koja se dogodila u 23:30 sati 26. maja, u ulici Maršala Tita u Sarajevu.

Berberovićev advokat Rusmir Karkin je kazao kako on ima olakšavajuću okolnost jer nije ranije gonjen te da ne postoji formalno-pravni osnov za njegovo zadržavanje.

Spahić je poginula usljed saobraćajne nesreće koju je skrivio Armin Berberović (1996.) vozeći pod dejstvom alkohola, brže od ograničenja i bez položenog vozačkog ispita. U nesreći su povrijeđene i njene dvije prijateljice koje su 1997. i 2002. godište.

Hiljade građana Sarajeva, poznanika i prijatelja mlade doktorice Spahić, okupilo se juče na mjestu na kom je i stradala, odajući počast životu koji je prerano ugašen.

Vijest o njenoj smrti takođe je uznemirila stanovnike Sarajeva podsjetivši ih na mnoge tragične saobraćajne nesreće koje su se dogodile u ovom gradu, a iz tog razloga je juče Vlada KS održala vanredni sastanak na kojem je donijeta odluka o tome da se pojačaju kako preventivne, tako i represivne mjere u odnosu na sigurnost u saobraćaju, prenosi Klix.