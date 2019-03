Bh. državljanin u Švajcarskoj vozio 213 km/h, dobio 22 mjeseca zatvora

Dvadesetšestogodišnji državljanin BiH osuđen je na sudu u švajcarskom Lucernu na 22 mjeseca zatvora, te novačnu kaznu od 3.000 franaka jer je prečesto u ovoj državi vozio daleko brže od dozvoljene brzine.

Posljednji put se to desilo u februaru ove godine kada je na jednoj dionici vozio 213 killometara na sat, čime je prekoračio brzinu za 93 km/h. I sve to bez vozačke dozvole, prenosi Luzerner Zeitung.

No, ni to nije sve. Kako se navodi, on je u više navrata ostajao bez vozačke dozvole zbog prekoračenja brzine. Otežavajuća okolnost je da su ovo njegovo divljanje snimali njegovi prijatelji koji su se nalazili u vozilu.

Tako su nastali i snimici kada je navedeni bh.državljanin sa 180 km/h divljao i u tunelu, te tako ugrozio ostale učesnike u saobraćaju.

(Klix)