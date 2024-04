Bh. mafijom upravlja robijaš iz Italije

BANJALUKA - Dio kriminalaca iz BiH koji švercuju drogu i oružje naređenja dobija ni manje ni više nego iz zatvora u Italiji.

To se može zaključiti iz najnovijeg izvještaja Europola o prijetnjama EU od organizovanog kriminala, gdje je detaljno opisano kako funkcionišu kriminalne mreže u BiH, zemljama regiona, pa i šire.

"Vođa kriminalne mreže koji je povezan sa regionom zapadnog Balkana i dalje upravlja kriminalnim aktivnostima iz svoje zatvorske ćelije u Italiji. Vjeruje se da redovno šalje naredbe i uputstva svojim podređenima po pitanjima koja se odnose na trgovinu drogom i oružjem. Kriminalna mreža je aktivna u Belgiji, Nizozemskoj, Italiji, Njemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i BiH", istaknuto je u izvještaju Europola.

U izvještaju se, pritom, navodi da je nekoliko kriminalnih mreža, sastavljenih od članova porijeklom iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije, umiješano u krijumčarenje velikih razmjera, uključujući finansiranje i distribuciju kokaina iz Južne Amerike na različite evropske destinacije i šire.

Ni to, međutim, nije vrh ledenog brijega, jer ima i kriminalnih grupa koje se sastoje od članova više nacionalnosti, a one često djeluju u državama članicama EU dok održavaju bliske veze sa svojim regionima porijekla van EU. Zajedničko su im, dodaje se, kultura, jezik i istorija.

"Ove mreže često kombinuju članstvo iz različitih zemalja zapadnog Balkana i često su usredsređene na srpske državljane. Među njima su državljani Albanije, Belgije, BiH, Hrvatske, Nizozemske, Njemačke, Crne Gore, Slovenije i Turske. Njihova glavna kriminalna djelatnost je trgovina drogom, prvenstveno kokainom i kanabisom, a u manjoj mjeri sintetičkim drogama i heroinom", dodaje se u izvještaju.

Takođe se, kako je istaknuto, bave i organizovanim imovinskim kriminalom, švercom duvana i trgovinom ljudima za seksualnu eksploataciju.

"Prije svega posluju u Belgiji, Kolumbiji, Hrvatskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i zemljama zapadnog Balkana. Za neke kriminalne mreže ne postoje posebni obrasci u smislu nacionalnog sastava", upozorio je Europol.

Stručnjaci kažu da se region Balkana nalazi na krijumčarskoj ruti, koja se obično zove zapadnobalkanska krijumčarska ruta.

"Balkan graniči sa državama EU i praktično je najbliži put da se ubacuje sve to što organizovane kriminalne grupe mogu ponuditi. U najvećem obimu to je droga i u zadnje vrijeme tu je krijumčarenje migranata i onda i krijumčarenje oružja. Prije svega to je zbog položaja. Pritom, raspadom bivše Jugoslavije ostali su kontakti od tih kriminalaca, a u zadnjim godinama imamo neke nove generacije, nove kriminalne grupe koje održavaju te kontakte", rekao je za "Nezavisne novine" stručnjak za bezbjednost Safet Mušić.

Pogotovo je to bilo vidljivo, podsjeća on, kada su raspakovane aplikacije Sky i Anom.

"Vidljivo je da sve organizovane kriminalne grupe, nevažno da li su iz Srbije, Crne Gore ili BiH, odlično sarađuju. Uglavnom nema neke veće zapljene droge a da nisu umiješane regionalne kriminalne grupe. Vidljivo je da albanske kriminalne grupe imaju poseban način rada i tu nema neke saradnje, ali isto tako je vidljivo da one ne prave probleme jedna drugoj, ne računajući dva kotorska klana", pojasnio je Mušić.

Europol, između ostalog, ukazuje da najopasnije kriminalne mreže imaju tendenciju da se specijalizuju za jedan ključni kriminalni posao i djeluju sa velikim stepenom nezavisnosti.

"Polovina najopasnijih kriminalnih mreža bavi se trgovinom drogom kao svojom osnovnom djelatnošću. Ostale oblasti kriminala uključuju prevaru, imovinski kriminal, krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima. Ove kriminalne aktivnosti imaju ozbiljan uticaj na EU i njene građane", navodi se u izvještaju Europola.

Podsjetimo, u jednoj od većih akcija Europola, u kojoj je učestvovala i BiH, u novembru 2023. godine uhapšeno je 566 osoba širom Evrope zbog niza krivičnih djela, uključujući i šverc oružja i droge.

Oko 626 kilograma kokaina, te skoro 300 kg kanabisa, heroina i stabljika marihuane zaplijenjeno je tada širom Evrope.

"U okviru akcije na području BiH uhapšeno je 36 osoba ili je prema njima preduzeta druga mjera kojom je osobi ograničeno kretanje", saopšteno je tada iz Nacionalne zajedničke kontakt tačke BiH za saradnju sa Europolom.

Među uhapšenima u BiH bilo je stranaca, ali i bh. državljana, a oni su uglavnom hapšeni zbog droge i oružja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.