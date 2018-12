BiH zanijemila od stravičnog zločina u Bihaću

BIHAĆ - Nevjerica i neizmjerna tuga okovali su Bihać i cijeli Unsko-sanski kanton nakon nezapamćenog zločina Admira Sovića (37), koji je proteklog četvrtka, u kasnim poslijepodnevnim satima, ubio svoje troje maloljetne djece, a potom počinio samoubistvo.

Ovaj nezapamćeni događaj desio se u bihaćkom naselju Mali Lug, u kući u kojoj su članovi porodice živjeli kao podstanari, a kao motiv pominju se porodični i bračni problemi koje je Sović imao s roditeljima i suprugom.

Kako je policijska istraga do sada utvrdila, on je ubio sina A.S. od sedam godina, te dvije kćerke, od kojih je starija N.S. imala pet, a mlađa A.S. svega dvije godine. Iako u policiji ne žele da potvrde način kako je otac ubio djecu, nezvanično se doznaje kako su ubistva izvršena hladnim oružjem, a potom se Sović objesio i tako sam sebi oduzeo život.

"U ovom trenutku možemo samo potvrditi kako se ovaj događaj desio i da se radi o tri ubistva i jednom samoubistvu. Raspolažemo informacijom da je 37-godišnji otac ubio svoje troje malodobne djece, starosti dvije, pet i sedam godina, a potom sam sebi oduzeo život. Uviđaj na licu mjesta obavlja kantonalni tužilac uz asistenciju policije i to je sve što zasad možemo reći o ovom slučaju", rekla je portparol MUP-a USK, Snježana Galić.

Nezvanično, beživotna tijela oca i djece zatekao je njegov šurjak, inače policajac, koji stanuje u istoj kući, ali na drugom ulazu, te o tome obavijestio policiju. Pripadnici policijske patrole koji su došli na lice mjesta zatekli su stravičan prizor, a saznajemo kako je jedan od policajaca zbog svega zatražio pomoć psihologa.

O motivima ovog stravičnog zločina zasad se samo nagađa, a navodno je Sović prije nekoliko dana prijateljima najavio šta će uraditi. Prema tim informacijama, svemu su prethodili bračni problemi sa suprugom, što je kulminiralo prije mjesec dana kada je ona otišla od kuće, navodno s ljubavnikom. Sović joj je u više navrata poručivao da se vrati, što je ona, međutim, odbijala da učini, nakon čega joj je navodno poručio kako će u suprotnom oduzeti život djeci i sebi. Također, prema nekim izvorima, on je ranije imao probleme i s roditeljima, zbog čega je iz rodnog sela Sovići, koje se nalazi nadomak Cazina, doselio u Bihać. Prema tim informacijama, nakon svađe s ocem i bratom, on je skupa sa ženom i djecom napustio porodičnu kuću u kojoj je živio.

Mještani naselja Mali Lug kažu kako se ova porodica doselila prije nekoliko mjeseci u njihovo naselje i da je izgledalo da žive u međusobnoj harmoniji i skladu. Sović nije imao stalno zaposlenje, po zanimanju je bio mehaničar, ali se bavio i raznim drugim poslovima kako bi prehranio porodicu, dok njegova supruga također nije radila. Komšije kažu da su teško živjeli, ali da nikada ne bi pomislili da bi on bio u stanju podići ruku na djecu, jer se svakodnevno brinuo o njima, odvodio ih u vrtić ili šetnju. Ipak, kažu kako se od trenutka kada ga je ostavila supruga potpuno promijenio i postao potišten i samozatajan.

"Još ne mogu da vjerujem da se to dogodilo, iz njihovog dvorišta su dopirali smijeh i dječja igra. Admir se stvarno brinuo o porodici, nije mu bilo mrsko ništa raditi kako bi nešto zaradio i prehranio ih. Šta je tog čovjeka moglo natjerati na takav zločin, ostaće zauvijek tajna", kaže jedan od komšija.

Sović je često fotografije sa djecom objavljivao na Facebooku, a na jednoj zajedničkoj napisao je "Najljepše moje bogatstvo, volim vas najviše!".

Istovremeno, na društvenim mrežama brojni Bišćani oštro osuđuju ubistvo koje je počinio i stavljaju na vlastite profile crne slike u znak pomena na nevinu djecu. Kako saznajemo, u Kantonalnoj bolnici u Bihaću u poslijepodnevnim satima obavljena je obdukcija sve četiri tijela.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić uvažio je zahtjeve brojnih Bišćana i donio odluku o proglašenju dana žalosti u tom gradu na dan sahrane, koji će biti utvrđen naknadno.