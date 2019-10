Biftek optužuje Šajina: Bivši načelnik me pretukao jer sam tražio da mi vrati dug

JEZERO, ŠIPOVO - Dušan Šajin, bivši načelnik opštine Jezero, pretukao me jer sam mu tražio pare koje mi duguje i tom prilikom mi je nanio teške tjelesne povrede, tvrdi Milorad Kozomara Biftek iz Šipova, dok s druge strane Šajin optužuje Kozamaru da mu je ukrao manjerke za transport čorbe, te da su se sukobili jer je Biftek prvi pokušao njega napasti.

"Bavim se poljoprivredom i pekao sam mu pečenje za svadbe i to što on radi, za šta mi je ostao dužan oko 2.300 KM. Bio sam kod njega u kafani neki dan, tu smo sjedili par sati i zovnuo sam ga da riješimo račune. Izašli smo napolje nas dvojica, nakon čega me on s leđa udario i odmah me onesvijestio. Čim me je tukao ne znam, da li je palica, šipka, pištolj - nemam pojma, znam da me onesvijestio, a sljedeće čega se sjećam je da su me stavili u auto i odvezli u Hitnu", kazao je za "Nezavisne" Kozomara, koji Šajina optužuje da mu je tom prilikom nanio teške tjelesne povede.

Kako navodi, on nije jedina osoba kojoj Šajin duguje pare niti je prvi kojeg je pretukao.

"To se desilo u četvrtak veče oko 22 sata. Nisam jedini kome je dužan, mnogima je dužan, misli da su devedesete i dan-danas se pravi kauboj i šerif. Nisam ni prva osoba koju je pretukao", tvrdi Kozomara.

Kako navodi, u UKC RS je proveo između 12 i 15 sati, a sve je prijavljeno policiji.

"Već sam angažovao advokata i neću dozvoliti da se to zataška", rekao je Kozomara.

Šajin, s druge strane, tvrdi da ga je Kozomara prvi pokušao napasti te da ga je prethodno vrijeđao i ukrao mu manjerke za transport čorbe na teren.

"Došao je neku veče u moju kafanu, vrijeđao me, ja sam ga izgurao napolje. Imao je torbicu. Puka je treger i spala mu je torba. Sagnuo sam se da mu dodam tu torbicu, a on je zamahnuo da mene napuca nogom u glavu. Ispravio sam se i tu smo se pokoškali, ponosali... Udario on mene, ja njega, onda smo pali na asfalt. Povrijedili smo se i on i ja", izjavio je Šajin za "Nezavisne".

Kako ističe, Kozomara je za njega pekao prasad i jagnjad, jer je on ugostitelj, a imali su korektnu saradnju.

"U zadnje vrijeme sam primijetio da su mi nestale četiri vojne manjerke u kojima transportujem čorbu na teren. Saznao sam da ih je on ukrao tako što je jednom ugostitelju u Šipovu dao te manjerke da se on služi", ustvrdio je Šajin.

Kako naglašava, dao je izjavu u policiji, a tom prilikom je i alko-testiran, kada je utvrđeno da nije bio pijan.

U PU Mrkonjić Grad su kazali da je PS Šipovo iz Doma zdravlja Šipovo prijavljeno da im se oko 22.35 obratilo lice sa zadobijenim tjelesnim povredama.

"Policijski službenici Policijske stanice Šipovo izašli su na lice mjesta i utvrdili o kojem se licu radi. To lice je poslije prebačeno u UKC RS, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede. O događaju je obaviješten dežurni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu teške tjelesne povrede", istakli su za "Nezavisne" u PU Mrkonjić Grad.

Tamara Đurić, dežurni ljekar Urgentnog centra UKC RS, rekla je za "Nezavisne" da je pacijent K.M. (34) 18. oktobra primljen u Urgentni centar UKC RS.

"Pacijent je primljen s povredama glave, grudnog koša i lijeve ruke. Dijagnostički je obrađen i terapijski zbrinut, nakon čega je uz adekvatne savjete pušten na kućno liječenje", pojasnila je Đurićeva.