Bijeljincima tri godine robije za učestvovanje u švercu oružja

BANJALUKA - Aleksandar Ćuković iz Bijeljine osuđen je na godinu zatvora, a njegov sugrađanin Zoran Jovanović na dvije godine zbog učešća u međunarodnom švercu oružja u Švedsku.

Presudi, koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci, prethodio je sporazum o priznanji krivice, koji su oni zaključili s Republičkim javnim tužilaštvom, a koji je prihvatio Sud.

Ćukovićev branilac Branko Gudalo istakao je da njegov klijent od početka priznavao djelo i istakao da se kaje.

"Kazna je adekvatna počinjenom djelu. Ćuković je to radio jer je u teškoj situaciji, kako bi prehranio porodicu. On ima petoro djece i smatram da i to treba cijeniti kao olakšavajuće", rekao je Gudalo.

Osim Ćukovića i Jovanovića, za šverc oružja iz BiH u Švedsku sudi se Slađanu Loncu, Draganu Vlačiću, Miodragu i njegovom sinu Nebojši Đilasu, te nekadašnjem pripadniku policije Miliji Vlačiću, svi iz Bijeljine, kao i Borivoju Lukiću iz Ugljevika.

Lonco je, kako saznajemo, već osuđen u Švedskoj, gdje je dobio šest mjeseci zatvora zbog posjedovanja pištolja, dok je oslobođen dijela optužbi koje se odnose na šverc oružja.

Njegov branilac Gordan Jovišević na ranijem ročištu je rekao da njegov klijent zbog toga nije ni trebalo da bude optužen jer se ne može suditi nekome dva puta za ista djela.

Optužnica Republičkog javnog tužilaštva ovu grupu tereti da su 2014. i 2015. godine neovlašteno nabavljali oružje, municiju, eksplozivni materijal te tablete i lijekove radi dalje prodaje u Švedskoj.

Optuženi su otkriveni i uhapšeni u policijskoj akciji "Trzaj", koja je sprovedena 2015. godine zajedno s policijom Švedske.