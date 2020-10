Bivši direktor Aerodroma osumnjičen za pronevjeru milion KM

TUZLA - Rifet Karasalihović, bivši direktor JP Međunarodni aerodrom Tuzla, sa sjedištem u Živinicama, osumnjičen je za pronevjeru milion maraka te za počinjenje 15 krivičnih djela.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, odnosno Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije, prošle sedmice su Kantonalnom tužilaštvu dostavili izvještaj protiv Rifeta Karasalihovića.

On je osumnjičen da je, obavljajući funkciju direktora JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Živinice, u periodu od decembra 2018. do decembra 2019. godine u Živinicama, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi za to pravno lice, počinio krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju.

"Naime, postoje osnove sumnje da je Karasalihović novčana sredstva doznačena iz budžeta FBiH u iznosu od 1.000.000 KM utrošio suprotno njihovoj namjeni", rečeno nam je iz Tužilaštva.

Ovoj instituciji su inspektori podnijeli devet izvještaj protiv Karasalihovića u periodu od decembra 2019. do decembra 2020. godine.

Karasalihović je za "Nezavisne" rekao da se apsolutno ne osjeća krivim.

"Postoje dokumenti koji će sve to demantovati. Finansijski presjek kompletnog poslovanja Aerodroma je urađen i protokolisan. Nadam se da će oni koji trebaju pregledati dokumente i uzeti u obzir sve što se tamo navodi. Mislim da su optužbe tendenciozine", rekao je Karasalihović.

Karasalihović je na direktorsku poziciju imenovan 2014. godine nakon smjene Eseda Mujačića, koji se sudskim putem vratio na tu poziciju ove godine.