Bivši momak Fatalne Saške pod lupom policije: Vozio BMW bez dokaza o porijeklu

DOBOJ - Aleksandar Vasiljević, koji je sa Modričankom Saškom Kovačević poznatom kao Fatalna Saška, ucjenjivao derventskog fratra, ponovo je pod lupom policije.

Ovo je potvrđeno "Glasu Srpske", a tokom kontrole ispostavilo se da je ovaj Dobojlija vozio skupocjeni BMW X6 za koje nije imao dokumenta o porijeklu.

Vozilo je imalo njemačke registarske oznake, a on za njega nije imao nikakvu validnu dokumentaciju. Policija je zbog toga posumnjala u porijeklo vozila te ga je oduzela i ispitala Vasiljevića. Saznajemo da se provjerava da li je vozilo ukradeno i kako je uvezeno u BiH bez papira. Tokom istrage je utvrđeno da Vasiljević ima i veći broj neplaćenih saobraćajnih kazni.

"Uvidom u registar novčanih kazni utvrđeno je da A. V. ima dug od 1.632 KM. Policija je 12. januara od njega oduzela i BMW X6, jer za njega nije imao potrebnu dokumentaciju. U toku je rad na ovom slučaju i više detalja ne možemo da govorimo", rekli su u Policijskoj upravi Doboj.

"Glas" nezvanično saznaje da je Vasiljević nedavno imao sukob i sa osuđenim ubicom Dariom Jekićem iz Doboja, koji je 2015. pravosnažno osuđen na pet godina zatvora zbog ubistva Vanje Panića. Jekić je 11. januara napao Vasiljevića i polupao mu automobil i njega lakše povrijedio. Dobojski okružni tužilac slučaj je okarakterisao kao nasilničko ponašanje, a za Jekića je zatražen pritvor. Iz policije nisu navodili detalje slučaja, a prema nezvaničnim pričama, moguće je da je motiv sukoba paljevina automobila Vasiljevićeve djevojke.

"Nedavno je zapaljen automobil Vasiljevićeve sadašnje djevojke, a Jekić je navodno saznao da se priča da je on to uradio. Zbog toga je i došlo do sukoba između njih, ali to još provjeravamo kao i sve okolnosti tog slučaja. Inače, Vasiljevićeva bivša djevojka trenutno je u vezi sa Jekićem", rekao je izvor blizak istrazi.

Vasiljević se bavi bodi bildingom u kojem je dosta uspješan i osvajao je brojne medalje.

Presuda

Aleksandar Vasiljević je osuđen na sedam mjeseci zatvora jer je sa bivšom djevojkom Saškom Kovačević ucjenjivao fratra. Kaznu je proveo skoro cijelu u pritvoru. Fatalna Saška, kako zovu Kovačevićevu, sa Vasiljevićem i Milom Joksimovićem je od fratra iz Dervente pokušala da izvuče 250.000 KM, prijeteći mu da će u suprotnom objaviti snimke njegovog seksualnog odnosa sa izvjesnom Danirom. Saška je priznala krivicu i sa tužilaštvom se nagodila na godinu zatvora.