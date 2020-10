Bivši načelnik Jezera osuđen za premlaćivanje sugrađanina

MRKONJIĆ GRAD - Dušan Šajin, bivši načelnik opštine Jezero, osuđen je na uslovnu kaznu od godinu zatvora po optužnici da je pretukao Milorada Kozomaru zvanog Biftek.

Prema presudi Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, Šajin neće ići u zatvor ukoliko u roku od dvije godine ne učini novo krivično djelo. Presuda je izrečena nakon što je optuženi priznao krivicu.

Šajin je za "Nezavisne novine" rekao da otpravak presude nije dobio te da je ne može komentarisati.

Prema presudi, Šajin je Kozomaru napao u oktobru prošle godine ispred kafića u Jezeru. Navodno, oni su tog dana zajedno bili u lokalu i u jednom momentu Šajin je predložio Kozomari da izađu napolje kako bi razgovarali o neriješenim poslovnim odnosima.

U presudi se navodi da je optuženi po izlasku iz lokala pesnicom udario Kozomaru više puta u glavu. Napadnuti je od udara pao na asfal i zadobio povrede nosa i glave.

U obrazloženju presude navodi se da Sud smatra da je izrečena kazna adekvatna. U presudi nisu navedeni razlozi obračuna. Dušan Šajin presudom je obavezan da plati troškove postupka i to 150 maraka sudskog paušala i 230 maraka za vještačenje koje je sprovedeno.

Kozomara je upućen da nadoknadu štete ostvaruje u parničnom postupku.

"Bavim se poljoprivredom i pekao sam mu pečenje za svadbe i to što on radi, za šta mi je ostao dužan oko 2.300 KM. Bio sam kod njega u kafani, tu smo sjedili par sati i zovnuo sam ga da riješimo račune. Izašli smo napolje nas dvojica, nakon čega me on s leđa udario i odmah me onesvijestio. Sljedeće čega se sjećam je da su me stavili u auto i odvezli u Hitnu", rekao je Kozomara ranije za "Nezavisne".

S druge strane, Šajin je tada tvrdio da ga je Kozomara prvi pokušao napasti te da ga je prethodno vrijeđao i ukrao mu manjerke za transport čorbe na teren.

"Došao je neku veče u moju kafanu, vrijeđao me, ja sam ga izgurao napolje. Imao je torbicu. Pukao je treger i spala mu je torba. Sagnuo sam se da mu dodam tu torbicu, a on je zamahnuo da mene napuca nogom u glavu. Ispravio sam se i tu smo se pokoškali, ponosali... Udario on mene, ja njega, onda smo pali na asfalt. Povrijedili smo se i on i ja", izjavio je ranije Šajin.

Podsjetimo, Šajin je više puta punio novinske stupce. Kako je objavljeno prošle godine, Osnovni sud u Mrkonjić Gradu potvrdio je optužnicu protiv njega zbog sumnje da je vjenčanom kumu nezakonito povjerio posao uređenja obala jezera Ðol.