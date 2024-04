Bivši partner osuđen na doživotnu zbog ubistva Jasmine iz BiH

BEČ – Državljanin Švedske (35), porijeklom iz BiH osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva bivše partnerke (33) iz BiH, koju je ubio pred devetogodišnjom kćerkom.

Naime, kako su mediji još ranije prenijeli, veza Ermina B (35) i Jasmine H. (33) mjesecima je bila okarakterisana nasiljem do te mjere da je on dobio zabranu prilaska. Međutim, sve ovo imalo je krvavi epilog 21. oktobra, prošle godine kada je on, iz neposredne blizine, upucao Jasminu glavu.

Ipak, na samom početku suđenja, sad već osuđeni je govorio o vezi sa Jasminom, s kojom ima četvoro djece. Naime, oni su se prvi put razišli aprila, 2022. godine, ali su ipak odlučili da pokušaju još jednom.

“Nijedno od nas nije moglo da podnese razdvajanje, naš život je bio poput sna, imali smo sve, posebno ljubav”, rekao je on danas. Kaže da je na samom početku sve bilo predivno i harmonično.

“Na kraju krajeva, dobili smo četvoro djece, a to može da bude samo znak velike ljubavi”; rekao je on.

Ipak, dodaje da je odnos sa njenim roditeljima bio izvor tenzija i svađa, zbog čega je veza opet pukla. Samo dva mjeseca prije ubistva on ju je pretukao, ali danas je to porekao.

I kada je riječ o samom ubistvu, rekao je da je imao samo namjeru da je povrijedi, ne ubije. Ali, tužilaštvo tvrdi da je nezamislivo da u nekoga pucate sa daljine od pola metra i samo ga povrijedite.

“Na kraju krajeva, on je oduzeo majku toj djeci”, rekao je tužilac.

Na pitanje sudije zašto je kupio pištolj, rekao je da to učinio iz “straha od samoće, bojao se za sopstvenu sigurnost”, na šta mu je predsjedavajući odgovori: To je nonsense, prestanite da o tom zločinu govorite kao o nesrećnom slučaju”.

Porodica žrtve je bila pristuna na suđenju. Kako austrijski mediji prenose, oni su i očekivali doživotnu kaznu zatvora.

Podsjetimo, mlada majka četvoro djece, brutalno je likvidirana hicem u glavu ispred svoje vile oktobra, prošle godine. Osumnjičeni je njen bivši partner, Ermin B. (35) državljanin Švedske, rođen u BiH, koji se nakon ubistva predao policiji. Mediji su još ranije prenijeli da Jasmina potiče iz dobrostojeće porodice privatnih preduzetnika, dok je osumnjičeni radio kao agent za nekretnine.

Mediji su još ranije prenijeli da je forenzički izvještaj potvrdio da je on u momentu izvršenja zločina bio uračunljiv što je svakako uticalo na doživotnu robiju.

