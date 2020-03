Blogeru iz Prijedora prekršajni nalog zbog izazivanja panike

PRIJEDOR - Policijski službenici Policijske uprave Prijedor uručili su danas prekršajni nalog B.R. iz Prijedora zbog kršenja Odluke Vlade Republike Srpske o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske.

Kako se navodi u saopštenju PU Prijedor, prekršajni nalog uručen je zbog iznošenja tvrdnji na internet stranici-blogu o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, čime je, dodaje se B.R. posupio protivno Odluci Vlade Republike Srpske, kojom se zabranjuje izazivanje panike, narušavanje javnog reda ili mira ili onemogućavanje ili značajnije ometanje sprovođenje odluka i mjera državnih organa za vrijeme trajanja vanredne situacije usljed virusa korona 2019-nCOV.

"Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da tokom epidemiološke situacije u Republici Srpskoj postupaju u skladu sa odlukama državnih organa, da se ponašaju odgovorno, kako prema sebi tako i prema drugima, jer izazivanje panike i nereda iznošenjem ili prenošenjem lažnih vijesti otežava sprovođenje mjera i aktivnosti nadležnih organa", navodi se u saopštenju PU Prijedor.

Podsjeća se da je odlukom propisana novčana kazna za fizičko lice u iznosu od 1.000 do 3.000 KM, pravno lice u iznosu od 3.000 do 9.000 KM te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.000 do 3.000 KM.