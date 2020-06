Bludničio nad djevojčicom, osuđen na četiri godine robije

POSUŠJE - Šezdesetsedmogodišnji Stipo Ramljak iz Posušja osuđen je pravosnažno na četiri godine robije, po optužnici u kojoj je navedeno da je djevojčicu upoznavao s pornografijom te joj skidao odjeću i dodirivao je.

Kazna mu je, dakle, povećana nakon što je u Opštinskom sudu u Širokom Brijegu prošle godine osuđen na dvije godine i tri mjeseca zatvora.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, po kojoj je proglašen krivim, bludničio je nad djevojčicom od sredine 2015. pa sve do 25. aprila 2018. na području Posušja, u svojoj kući.

"Iskoristivši odsutnost ukućana, i to supruge i sina, pozvao bi djevojčicu te bi je povlačeći za ruku silom odveo u svoju spavaću sobu, gdje bi zaključao vrata, a potom bi joj na njenom mobilnom telefonu pokazivao slike, audio-vizualne zapise i druge slične predmete pornografskog sadržaja", navodi se u optužnici.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", na taj način je djevojčici ove snimke učinio dostupnim, prethodno joj pokazavši kako da na internet pretraživaču na telefonu ukuca riječ "sex".

"To je djevojčica, ne znajući što ta riječ znači, učinila i na taj se način izlagala pornografskim sadržajima", ističe se u optužnici.

I to nije sve. Optužnica opisuje i brojne ostale jezive situacije u kojima se djevojčica našla. Nakon što bi joj pokazao snimke takvog sadržaja, gledao bi ih s njom, a kad bi ih pogledali rekao bi djevojčici da i oni to ponove.

"Svojim rukama je djevojčicu dirao po dijelovima njenog tijela ispod i iznad odjeće. Pokušavao ju je prisiliti da rukom i ustima dira njegov polni organ, a potom joj je više puta pokušao skinuti odjeću, u čemu je uspijevao skidajući joj tajice i gaćice", navodi se u ovoj optužnici.

Kad bi se djevojčica uspjela brzo obući, ispred nje je skidao svoju odjeću i na taj način bi joj pokazivao intimne dijelove svog tijela tjerajući je da ga dira.

"Prijetio joj je da ovo što oni čine ne smije nikom reći, o čemu ona nije pričala sve do 25. aprila 2018. godine, kada je svojoj majci priznala šta joj je on činio, radi čega je sve to majka djevojčice prijavila u PU Posušje", ističe se u optužnici.