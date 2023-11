Bodi-bildera terete za proganjanje bivše vanbračne supruge

DOBOJ - Bodibilder Aleksandar Vasiljević iz Doboja, poznat po aferi s katoličkim sveštenikom, optužen je za proganjanje bivše vanbračne supruge.

Optužnicu protiv njega podiglo je Okružno tužilaštvo u Doboju, a potvrdio Osnovni sud u Modriči.

Kako je saopšteno na stranici tužilaštva, nakon potvrđivanja presude optuženom je produžen pritvor i može trajati do izricanja presude po potvrđenoj optužnici, a najduže godinu dana.

Tužilaštvo tereti Vasiljevića da je uporno i kroz duže vrijeme od marta do 09. avgusta ove godine godine na području Modriče, pratio i uhodio oštećenu P.A., sa kojom je ranije živio u bračnoj zajednici.

Optuženi je direktno uspostavljao neželjeni kontakt sa oštećenom putem mobilnog telefona sa više telefonskih brojeva i upućivao joj ozbiljne prijetnje.

Govorio joj je "Bolje ti je da povučeš ove prijave protiv mene, je… ću ti majku, a ti ćeš to gledati." Zatim joj je slao poruku "Tu sa, čekam te". To je kod oštećene izazvalo osjećaj straha za svoju sigurnost, te takav osjećaj izazvao akutne reakcije na stres što je dovelo do jakog poremećaja psihičke ravnoteže kod oštećene-stoji u optužnici.

Vasiljević je široj javnosti najpoznatiji po aferi s katoličkim sveštenikom kojeg je ucjenjivao porno-snimcima zajedno s bivšom djevojkom Saškom Kovačević, poznatom ka "fatalna Saška". Zato je osuđen na sedam mjeseci zatvora.

Nedavno je u dobojskom Okružnom sudu dobio godinu i po zatvora jer je pijan skrivio nesreću u kojoj je stradalo devetogodišnje dijete.

Prema toj presudi nesreća se desila 30. avgusta 2009. godine kada je Vasiljević vozeći "BMW" magistralnim putem Doboj - Derventa na jednoj raskrsnici udario u zadnji ćošak "golfa" kojim je upravljao D.I. i koji se uključio sa lokalnog puta.

Usljed udara putnik u "golfu" dijete B. I. (rođen 2000. godine), zadobilo je višestruke teške povrede od kojih je nekoliko dana kasnije preminulo u bolnici.

Vasiljević je ranije komentarišući ovu presudu kazao da je nepravedno osuđen za djelo za koje nije kriv i to pod pritiskom nekadašnjeg glavnog tužioca u Doboju.

(Glas Srpske)

