Bojić na slobodi, Zeljković izlazi noćas

BANJALUKA - Branislav Zeljković, smijenjeni direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (IZJZ RS), iz pritvora bi trebalo da izađe noćas, a Slavko Bojić, direktor firme "Procontrol", koji je osumnjičen u istom predmetu, pušten je na slobodu danas oko 17:30 časova.

Nešto ranije, Dragan Tolimir, advokat Slavka Bojića, potvrdio je za "Nezavisne novine" da bi Bojić na slobodu trebao da izađe u 17.24 časova, kada mu ističe pritvor koji mu je ranije određen.

Jadranka Ivanović, advokat Zeljkovića, rekla je da njemu pritvor ističe noćas, a da postupajući tužilac nije zatražio produženje. Po ranijem sudskom rješenju, posjetimo, Zeljkoviću pritvor može trajati najduže do 16. februara 2022. godine, do pet minuta iza ponoći, a Bojiću do danas do 17.24 časova.