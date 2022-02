Bojić uskoro na slobodi, Zeljković izlazi noćas

BANJALUKA - Branislav Zeljković, smijenjeni direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (IZJZ RS), iz pritvora bi trebalo da izađe noćas, a Slavko Bojić, direktor firme "Procontrol", koji je osumnjičen u istom predmetu, na slobodi bi trebalo da se nađe za manje od sat vremena.

Dragan Tolimir, advokat Slavka Bojića, potvrdio je za "Nezavisne novine" da bi Bojić na slobodu trebao da izađe u 17.24 časova, kada mu ističe pritvor koji mu je ranije određen.

Jadranka Ivanović, advokat Zeljkovića, rekla je da njemu pritvor ističe noćas, a da postupajući tužilac nije zatražio produženje. Po ranijem sudskom rješenju, posjetimo, Zeljkoviću pritvor može trajati najduže do 16. februara 2022. godine, do pet minuta iza ponoći, a Bojiću do danas do 17.24 časova.