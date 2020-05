Bosnić 10 mjeseci čeka odgovor iz Strazbura

STRAZBUR, SARAJEVO - Iz Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu još nema nikakve povratne informacije na žalbu koju je prije više od deset mjeseci uputila odbrana Huseina Bilala Bosnića, bivšeg vehabijskog lidera iz Bužima, a kojeg je Sud BiH pravosnažno osudio na sedam godina robije zbog podsticanja na terorizam.

Saznajemo to od Bosnićevog advokata Adila Loze, koji je 7. jula prošle godine uputio žalbu u kojoj je navedeno da Bosnić, između ostalog, nije imao pravično suđenje, pravo na slobodu misli i govora.

"Mi još čekamo da žalba prođe stadij dopustivosti, da bismo vidjeli hoće li je Sud uzeti u razmatranje", naveo je Lozo.

Ukoliko Sud prihvati da odlučuje o ovom predmetu, Lozino očekivanje je da će o njemu najvjerovatnije odlučivati Veliko vijeće radi, kako je naveo, zauzimanja generalnog stava u odnosu na sve članice Evropske konvencije.

Ipak, nije isključeno da će u Strazburu odmah u startu spustiti rampu ovoj žalbi, što nam je potvrdio i Bosnićev advokat.

"Postoji mogućnost da Sud ne prihvati uopće da razmatra taj predmet. I to je opcija, i to je moje razmišljanje. Prema tome, mi smo spremni na svaku situaciju. Ipak, u svakom slučaju čudno je da je to jedini predmet u kojem Sud nas nije obavijestio da je poslao tuženoj strani aplikaciju na izjašnjenje, a aplikacija je urađena u julu prošle godine", naglasio je Lozo.

Bosnić se, inače, od 2017. nije obraćao Sudu BiH sa zahtjevom da izađe na prijevremenu slobodu. Presudom Suda BiH izrečena kazna mu ističe 3. septembra 2021. godine.

Podsjetimo, Apelaciono vijeće Suda BiH odbilo je sredinom 2016. godine žalbe Tužilaštva BiH i odbrane, te potvrdilo presudu kojom je Bosnić osuđen na sedam godina zatvora zbog vrbovanja i podsticanja na terorizam te organizovanja terorističkih grupa.

Potvrđena mu je, dakle, prvostepena presuda izrečena krajem 2015. godine, kada je proglašen krivim da je 2013. i 2014. održavao govore s ciljem podsticanja pripadnika selefijske zajednice da se priključe organizovanoj terorističkoj grupi u Islamskoj državi.

U akciji "Damask" Bosnić je, zajedno sa još 15 selefija, uhapšen 3. septembra 2014. godine, a nakon tri mjeseca pušteni su na slobodu. Međutim, ubrzo potom ponovo je uhapšen, a zatim vraćen u pritvor.