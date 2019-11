Bosnićeva žalba na tankom ledu u Strazburu

STRAZBUR, SARAJEVO - Nije isključena mogućnost da Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbije da uopšte razmatra žalbu Huseina Bilala Bosnića, bivšeg vehabijskog lidera iz Bužima, kojeg je Sud BiH pravosnažno osudio na sedam godina robije zbog podsticanja na terorizam, potvrđeno je "Nezavisnim".

Njegova odbrana je još 7. jula uputila žalbu u kojoj je navedeno da on, između ostalog, nije imao pravično suđenje, pravo na slobodu misli i govora, ali iz Strazbura još nema povratne informacije.

"To još nije prošlo ni stadij dopustivosti. Otprilike, praksa suda je da kada se predmet zaprimi i kad prođe Ured registara onda daju broj. U ovom slučaju, evo prošlo je četiri do pet mjeseci i realno je bilo očekivati da dobijemo broj, a mi ga nismo dobili. Postoji mogućnost da će sud odbiti da razmatra taj predmet. Po ponašanju suda, moglo bi se to zaključiti, ali još ne znamo", kaže za "Nezavisne" Bosnićev advokat Adil Lozo.

Kada sud zaprimi predmet, onda razmatra da li je on uopšte prihvatljiv za analizu. Ako zaključi da nema elemenata da ga uzme u rad, sudija pojedinac donosi odluku da pritužbu neće razmatrati jer je smatra neprihvatljivom.

"Nezavisne" pritom saznaju da ni Kancelarija Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava još uopšte nije dobila nikakav dopis iz Strazbura u vezi sa slučajem "Bosnić", što, kako kažu naši izvori iz Kancelarije, takođe upućuje na to da je ova žalba možda već u startu ocijenjena neprihvatljivom.

Inače, iako je Bosnić već odležao dvije trećine kazne, male su šanse da će izaći na prijevremenu slobodu, a njegove ranije molbe su propale.

"Mislim da su oni po tom pitanju zauzimali stav da ne daju uslovni otpust osobama koje su osuđene za ova krivična djela", rekao je Lozo, te dodao da se Bosnić odlično osjeća, da je dobrog zdravstvenog stanja te da bi na slobodu trebalo da izađe za nešto manje od dvije godine.

Kako je "Nezavisnim" ranije potvrđeno u Sudu BiH, Bosnić je pokušao da se domogne slobode još 2017. godine.

HRONOLOGIJA septembar 2014 - uhapšen u akciji "Damask", decembar 2014 - ponovo vraćen u pritvor, novembar 2015 - nepravosnažno osuđen, juni 2016 - potvrđena presuda, septembar 2017 - tražio izlazak na slobodu, juli 2019 - žalio se sudu u Strazburu.

"Dvadesetog septembra 2017. godine Sudu BiH dostavljena je molba zatvorenika Huseina Bosnića kojom traži prekid izdržavanja kazne zatvora", precizirali su iz Suda BiH. Međutim, ovaj sud je dvadesetak dana kasnije odbio Bosnićevu molbu kao neosnovanu, ali on ni tada nije posustao.

"Na to rješenje zatvorenik Bosnić je izjavio žalbu koja je rješenjem Suda BiH od 23. oktobra 2017. godine odbijena kao neosnovana", precizirali su iz Suda BiH.

Podsjetimo, Apelaciono vijeće Suda BiH odbilo je sredinom 2016. godine žalbe Tužilaštva BiH i odbrane, te potvrdilo presudu kojom je Bosnić osuđen na sedam godina zatvora zbog vrbovanja i podsticanja na terorizam te organizovanja terorističkih grupa.

Potvrđena mu je, dakle, prvostepena presuda izrečena krajem 2015. godine, kada je proglašen krivim da je 2013. i 2014. održavao govore s ciljem podsticanja pripadnika selefijske zajednice da se priključe organizovanoj terorističkoj grupi u Islamskoj državi.

Upravo su 2013. godine "Nezavisne" objavile seriju tekstova o hutbama ovog tadašnjeg vehabijskog lidera iz Bužima.

"Ko je nas zaustavio 1995. da ne uzmemo Banjaluku i Prijedor, i da ne izvršimo obećanja koja smo davali narodu: da ćemo doći na Drinu, da ćemo klanjati na mostu Mehmed-paše? Da ćemo onda krenuti prema Sandžaku? To je sve naše", poručivao je on na jednom video-snimku objavljenom na YouTubeu.

"Proslavila" ga je rečenica prema kojoj ciljaju na uzimanje harača od Hrvata i Srba u BiH, odnosno 10 odsto imovine, po uzoru na Osmansko carstvo.

U akciji "Damask" Bosnić je, zajedno sa još 15 selefija, uhapšen 3. septembra 2014. godine, a nakon tri mjeseca pušteni su na slobodu. Međutim, ubrzo potom ponovo je uhapšen, a zatim vraćen u pritvor.