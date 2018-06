Braća uhapšena zbog ubistva Bojana Koprene iz Banjaluke

Komentari: 2

Objava Davidove majke Suzane: "Tada me je prvi put dotakao taj novi strah. Nepoznat. Tek naslucen. Strah koji ce postati znamen mog postojanja. Ime moga stradanja. Strah od najvece ljudske patnje. I pomislila sam: COVJEK SE SMIJE NAZVATI NESRECNIM SAMO KADA IZGUBI SVOJE DIJETE." Ljiljana Habjanovic Djurovic

Bravo, sve se moze kad se hoce. Ti poslanice, covjece, koji ovo citas, podigni danas ruku za istinu i pravdu, za prvi korak u rjesenju ubistva Davida Dragicevica. Pročitaj: Bolest i smrt, dva najveća neprijatelja svega onoga što je vrijedno u našim životima. Bolest i smrt jedini neprijatelj protiv kojih se ne možeš boriti, koji ne pitaju za materijalno bogatstvo, koji kada odluče pobijediti tada i pobijede. I ostave te bijednim, jadnim, siromašnim i tužnim u svom tom tvom lažnom bogatstvu. Davidova smrt mnoge od nas je to naučila. Otac i majka koji su ostali bez onog svog malog bića, pokazali su nam šta nam je jedino vrijedno u životu. Oni su izgubili jedino bogatstvo, a nas su naučili da shvatimo da ništa sem tog bogatstva nije ni bitno. Sve postaje bezvrijedno u trenutku kada jedino vrijedno što treba da ostane iza tebe, ostavi tebe da ostaneš iza njega. Ostaje ljuštura bez srca i oči bez duše. Ali u ovom slučaju ta bol je još veća kada znaš da ti je neko ogolio dušu i uzeo sve što si imao, drznuo se ugasiti jedino svjetlo u tvom životu i onda još baciti u prljavštinu užasnih laži dio tebe koji je bio najsvetiji. Rana boli, a zlotvori koji se kriju iza moćnika, dosipaju ti so na tu ranu. U tebi više nema života, ali te bol koja ostaje i nakon što si se ugasio, tjera da nađeš istinu i dozoveš pravdu. Malo ko od nas može da shvati odakle dolazi ta nadljudska snaga, otkud toliko prkosa nepravdi, ali to je ono jedino što je ostalo u čovjeku kome je oduzeto sve. Ništa više nema vrijednost. Ni sopstveni život, ni bilo kakvo materijalno bogatstvo. Ni istina ni pravda neće vratiti život u čovjeka, ali će vratiti vjeru u ljude, u sistem, u sigurnost da idrugi roditelji neće izgubiti ono jedino bogatstvo koje su za svog života stekli. Svoju djecu! Hvala ti ĆAĆA za lekciju o jedinoj istinskoj vrijednosti života! Hvala ti MAJKO za snagu koju si nesvjesna u svojoj boli dala svim majkama da se bore za svu ostalu djecu! Hvala vam što ste ostali ljudi iako su vam oduzeli ŽIVOT!