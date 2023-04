Braći iz BiH prijeti teška robija zbog prebijanja Arapina u Kanadi

TORONTO - Abu Marzuk, palestinski Arapin, rođen u Saudijskoj Arabiji, preživio je 10 fraktura lobanje i jezive povrede nakon što je jula, 2018. godine mučki pretučen na parkingu u kanadskom gradu Misisoga.

Naime, njegova porodica je taj dan uživala u izletu kada su ga napala braća Janis C. i Adem C., porijeklom iz BiH, jer im se navodno na parkingu suviše približio svojim kombijem.

Baš zato što su i napadači muslimani, sudija Flečer Doson sam napad je okarakterisao kao anti-arapski, ali ne i anti-muslimanski. Pored Marzuka, ova braća su napala i Fuata Jusela, koji je pritekao u pomoć Marzuku. Juče je na sudu svjedočio i sam Marzuk, za kojeg niko nije vjerovao da će preživjeti.

“Ja od tog dana nosim dva ožiljka: jedan vanjski i onaj na duši. Duševna patnja kroz koju sam prošao nakon napada dovela me do toga da više nikome ne vjerujem. Čak i najobičniji odlazak u prodavnicu ili tržni centar kod mene izaziva anksioznost”, rekao je Marzuk.

Njegova supruga Dajana je sam napad opisala kao neviđeni teror, jer je bila uvjerena da će joj ubiti muža:

“Bili su nemilosrdni. Uprkos tome što sam ih molila, oni su mi strgnuli hidžab, udarili me u rame dok sam pokušavala da zaštitim muža. Iz njihovog pogleda se jasno vidjelo da su ponosni na ono što su učinili, nisu pokazali ni najmanji osjećaj krivice ili pokajanja”, rekla je ona, dodajući da još uvijek može da osjeti miris muževljeve krvi od tog dana. O tome u kakvom stanju je bio njen suprug svjedoči da čak i nakon što se vratio sa rehabilitacije, njihova djeca su stalno pitala da li će im otac umrijeti.

Tužilac u slučaju protiv braće iz BiH zatražio je kaznu od 12, 13 godina zatvora, zbog nevjerovatne brutalnosti samog napada.

S druge strane, advokat koji brani braću tvrdio je da braća žale zbog napada te da nisu imali namjeru da povrijede bilo koga, ali da su se “stvari otele kontroli”. Janis C. (24) izjavio je da je i on sam danas otac dvoje djece te da je potpuno drugi čovjek nego što je bio u vrijeme napada. On se tokom saslušanja pokušao da se izvini žrtvama:

“Kao roditelj, osjećam sramotu zbog svega što sam uradio i preuzimam punu odgovornost”, rekao je on.

Stariji brat Adem C. (32) je takođe otac dvoje maloljetne djece i menadžer u jednoj privatnoj firmi. On je izjavio da se iskreno kaje.

Sudija Doson je rekao da je izricanje presude zakazano za 3. maj.