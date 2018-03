Bračni par izrabljivao djecu i tjerao ih da prose

TUZLA - Kantonalno tužilaštvo Tuzla danas je zatražilo pritvor za Almira Ahmetovića (32), nastanjenog u Tuzli, zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima. Za njegovu suprugu Šeherzadu Ahmetović (35), kao saučesnicu, predloženo je izricanje mjera zabrane sastajanja sa određenim licima.

Bračni par Ahmetović je od januara 2017. do marta 2018. godine petoro djece i maloljetnika, u životnoj dobi od sedam do 16 godina, koji su s njima živjeli u porodičnoj zajednici u mjestu Mihatovići pored Tuzle, te povremeno i još jedno djete u dobi od 13 godina, prisiljavali na teške fizičke poslove i prosjačenje. Ahmetovići su pri tome koristili njihovu nedovoljnu psihičku razvijenost i bespomoćan položaj. Djeca su im morala predavati sav isprošeni novac koji se po jednom djetetu kretao od 20 do 150 KM dnevno.

"Osumnjičeni su djecu budili rano ujutru i bez obzira na vremenske prilike, vanjsku temperaturu i godišnje doba ih prevozili automobilom na lokacije u Tuzli, Gradačcu, Srebreniku, Orašju, Brčkom i Sarajevu. Tu su ih stalno nadzirali, tjerali da prosjače od jutra do kasnih večernjih sati, prijetili im da će ih tući ili ih je Almir i tukao ukoliko ne donesu dovoljan dnevni iznos novca, zabranjivali im da troše novac na hranu i za svoje potrebe, te su djeca nerijetko na niskim temperaturama na udaljenim lokacijama spavala na otvorenom ili su se pješice morali vraćati da bi im predali novac. Također, djecu su tjerali da rade teške fizičke poslove, skupljaju stvari po smetljištima i kontejnerima, te je Almir jednog od maloljetnika prisiljavao da krade", saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su u saradnji sa Tužilaštvom u prethodnom periodu proveli određene istražne radnje u cilju prikupljanja dokaza za počinjena krivična djela, te je po naredbi Suda 12. marta 2018. godine izvršen pretres objekta koji je bračni par koristio u Mihatovićima kod Tuzle, nakon čega su lišeni slobode.

MUP TK je jučer predao osumnjičene u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao ih u prostorijama Tužilaštva. Djeca i maloljetnici su predati u nadležnost Centra za socijalni rad Tuzla radi smještaja u prihvatilište.