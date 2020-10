Bračnom paru iz Tuzle 20 godina zbog tjeranja djece na prosjačenje

TUZLA - Almir i Šeherzada Ahmetović, bračni par iz Tuzle, osuđeni su na po deset godina zatvora zbog krivičnog djela trgovina ljudima.

Kantonalni sud Tuzla je na osnovu optužnice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona donio osuđujuću prvostepenu i nepravosnažnu presudu za Ahmetoviće.

Bračni par Ahmetović, 34-godišnji Almir i 37-godišnja Šeherzada, po optužnici Kantonalnog tužilaštva, u periodu od januara 2017. do marta 2018. četvero djece su prisiljavali na prosjačenje. Djeca su od sedam do 11 godina starosti i živjela su s njima u porodičnoj zajednici u kolektivnom naselju Mihatovići, kod Tuzle. Ahmetovići su sebi pribavili korist jer su im djeca predavala sav isprošeni novac koji se po jednom djetetu kretao od 20 do 150 KM dnevno.

Pri tome su koristili njihovu nedovoljnu psihičku razvijenost i bespomoćan položaj u kojem su se nalazili.

"U optužnici je navedeno da su djecu budili rano ujutru i bez obzira na vremenske prilike, vanjsku temperaturu i godišnje doba, prevozili ih automobilom na lokacije u Tuzli, Gradačcu, Srebreniku i Orašju. Tu su ih stalno nadzirali, tjerali da prosjače od jutra do kasnih večernjih sati, prijetili im da će ih tući ili ih je Almir i tukao ukoliko ne donesu dovoljan dnevni iznos novca. Zabranjivali su im da troše novac na hranu i za svoje potrebe, te su djeca nerijetko na niskim temperaturama na udaljenim lokacijama spavala na otvorenom ili su se pješice morala vraćati da bi im predala novac", saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Nakon što Sud dostavi pismeni otpravak presude ovo tužilaštvo će razmotriti da li će se na prvostepenu presudu izjaviti žalba. Podsjećamo, Ahmetovići su uhapšeni sredinom marta 2018. godine. Nakon kriminalističke obrade oni su uz izveštaj o počinjenom krivičnom djelu predati Kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje, dok su žrtve prosjačenja predate Centru za socijalni rad Tuzla radi smeštaja u prihvatilište.

U ovom kantonu problem prosjačenja djece je izražen godinama, ali pomaka ima, prema rezultatima Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u Tuzlanskom kantonu.

Analiza je pokazala da je u protekloj godini u Tuzli smanjen broj zatečene djece u prosjačenju za čak 80 odsto.

Naime, podaci prezentirani sredinom ove godine pokazali su da su u zadnjih pet godina centri za socijalni rad na području TK evidentirali 257 djece u prosjačenju, odnosno 141 dječaka i 116 djevojčica. Za pet godina bila je 171 prijava za prosjačanje, ali istraživanje je pokazalo da veoma mali broj građana prijavljuje prosjačenje. Uglavnom to rade policija, službenici centara za socijalni rad i nevladine organizacije. Po potpisanom protokolu, po pronalasku djeteta u prosjačenju, djeca se smještaju u prihvatlište i za pet godina su smještena 74 mališana. Nakon prihvatilišta, najveći broj djece vraća se u biološku porodicu, a to je problem na kojem treba raditi u narednom periodu i naći rješenje za tu djecu.

Nevladine organizacije i vladine institucije zajedničkom saradnjom prave pomake na suzbijanju prosjačenja djece u Tuzli. Isto tako, oni poručuju građanima da ne podržavaju prosjačenje te da svaki slučaj prijave policiji ili nevladinim organizacijama koje brinu o djeci sa ulice.