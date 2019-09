Brutalni zločini iz strasti koji su potresli BiH

Posljednji zločin iz strasti, koji se dogodio u sarajevskom naselju Dobrinja, kada je Senad Basarić najvjerovatnije ubio svoju nevjenčanu suprugu Irmu Forić, uznemirio je javnost u BiH. Nije rijetkost da se u BiH posljednjih godina događaju zločini iz strasti kojima prethodi bolesna ljubomora, problemi najčešće u vezi sa preljubom.

Obično se radi o brutalnim ubistvima i prethodnom fizičkom ali i psihičkom nasilju. Tako je naprimjer, svirepo ubistvo Arnele Đogić za koje su Muriz Brkić i Avdija Selimović dobili po 40 godina zatvora, jedno od najbrutalnijih u posljeratnoj BiH.

Senad Basarić (56) je prije nekoliko dana na okrutan način, u sarajevskom naselju Dobrinja, ubio svoju nevjenčanu supurugu Irmu Forić (53), koja je bila pripadnica Granične policije BiH. Nastradala je ubijena drvenom daskom. Ovaj svirepi zločin nesumnjivo je počinjen iz strasti.

Uviđajna ekipa je, ušavši u stan na Dobrinji, zatekla tijelo Irme Forić u kuhinji. Ležala je na leđima u bijelom ogrtaču, a u desnoj ruci nalazila joj se drvena daska za rezanje. Bilo je i tragova kečepa. Bilo je tragova krvi na sve strane, i to na prekidaču do ulaznih vrata, na zidu do prekidača, na ulaznim vratima te ispod glave nastradale.

Ubio bivšu suprugu nekoliko dana nakon razvoda

U Trebinju se 2. jula 2019. godine dogodila velika tragedija, muškarac iz Trebinja Slaviša Ratković ubio je svoju bivšu suprugu Ljiljanu, nakon čega je pucao u sebe.

On je usmrtio svoju suprugu Lj. R., kojoj je pucao u glavu iz pištolja na njenom radnom mestu u Filijali Fonda zdravstvenog osiguranja u Vojvođanskoj ulici. S. R. je nakon toga pokušao da se ubije, pucajući sebi u glavu, ali je preminuo i nakon ukazivanja pomoći u trebinjskoj bolnici.

Policajac ubio suprugu: Upucao je sa sedam metaka

Rifet Lulić, bivši pripadnik ministarstva unutarašnjih poslova USK, 27. juna 2017. godine ubio je svoju suprugu, u koju je ispalio sedam metaka. Lulića je supruga Mirela Beganović Lulić napustila i iz njihove porodične kuće u cazinskom naselju Krivaja otišla u kuću svojih roditelja u naselju Gornja Koprivna. Lulić je došao u kuću supruginih roditelja u cazinskom naselju i ubio je na spavanju, dok su njezini roditelji bili van kuće. Rifet Lulić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 godina.

Avdija Selimović i Muriz Brkić svirepo su ubili Arnelu Đogić

Nakon što su se dogovorili da zajedno usmrte Arnelu Đogić, koja se prethodno duži period zabavljala sa Avdijom Selimović i nakon prekida veze započela vezu sa drugom osobom, na šta je Avdija bio ljubomoran, Avdija odlazi po Muriza Brkića kojeg dovozi u Olovo. Kada se se Avdija, po prethodnom dogovoru preko Fejsbuka, oko 18:30 sati, našao sa Arnelom, ona je sjela u njegovo vozilo na zadnje sjedište i krenuli su u pravcu mjesta gdje je Muriz čekao.

Kada su stigli, Avdija je zaustavio vozilo u koje je Muriz ušao i sjeo na mesto suvozača, te se odmah obratio Avdiji riječima: „Avdija, hoćemo li sada“, na što je Avdija, vozeći prema mestu 'Čudanski krševi' odgovorio: „Odmah“.

Nakon toga Muriz je između prednjih sjedišta prešao na zadnje sjedište i počeo udarati Arnelu zatvorenim pesnicama u predjelu glave, našto je ona zajaukala: „Joj, Avdija“ i plačući molila: „Nemoj, molim te“.

Avdija je iz gepeka vozila izvadio PVC uže za vezanje „bala“ sijena, otvorio vrata vozača i mobitelom osvjetlio prostor u vozilu gdje je vidio da Muriz sjedi na Arneli koja je bila u ležećem položaju, bočno sa glavom naslonjenom na prozor lijeve strane vozila.

Muriz je rukama stezao oko vrata, te joj zadao povrede u vidu preloma nosne kosti, preloma lijevog do središnjeg dijela tijela donje vilične kosti uz izbijanje prvog gornjeg desnog centralnog sjekutića i razderinom sluznice i mišića prednjeg dijela gornje strane jezika, te snažnim pritiskom koljena na prednju stranu grudnog koša slomio joj je grudnu kost sa racepom tkiva gornje strane desnog i donje strane lijevog režnja jetre.

PVC uže su joj vezali preko usta stežući joj jezik i donji lobanjski dio glave da ne bi mogla zapomagati, nakon čega Avdija vozilom nastavlja kretanje prema mjestu „Čudanski krševi“ i dok je upravljao vozilom, jednom rukom 'rovio' po džepu Arnelinog kaputa i izvadio njen mobitel, saobraćajnu, ličnu, vozačku, kreditnu karticu i oko 190 KM. Nakon brutalnog zločina, otišli su u kafanu i za Arneline pare slavili, i častili cijelu kafanu.

Zbog ovog svirepog zločina koji je šokirao javnost Avdija i Muriz su osuđeni na ukupnu zatvorsku kaznu u trajanju od 80 godina zatvora.

Bekir Kečalović ubio bivšu ljubavnicu pa sebi pucao u glavu

Penzioner Bekir Kečalović (62) upao je u Gradsku pivnicu u Bihaću na slavlje penzionera te ubio Eminu Hasić (53). S njom je ranije navodno bio u ljubavnoj vezi. Svjedoci kažu da je Bekir ušao i želio razgovrati s Eminom koja se spremala da s društvom ode kući. Nakon kraće prepirke, Kečalović je Emini pucao u glavu, a potom se ubio.

Nesretna Emina je preminula u bolnici u Bihaću pola sata nakon ponoći, dok je Bekir koji je pucao sebi u glavu preminuo nekoliko sati poslije, piše Avaz.