Bugojanac tvrdi da su mu braća upala u stan i pretukla ga pred djetetom

Bugojanac Esad Hindić kaže da je u morao pobjeći iz ovog grada nakon što su, kako tvrdi, braća M. Ć. i H. Ć. s rođakom u subotu po bijela dana oko 11 sati, provalili u njegov stan i brutalno ga pretukla.

Slučaj je prijavio policiji koja je dolazila i obavila uviđaj.

"Polomili su me živog. Izgubio sam svijest, pa me neko od njih polijevao vodom. Ja njih poznajem i prijavio sam ih policiji koja ih nije uhapsila, jer ih nisu pronašli na adresi. Napali su me jer sam im navodno dužan novac, ali te pare sam im vratio. Posudio sam auto od M. Ć. i uhvatio me radar pa je stigla kazna od 100 KM. Dok su me tukli jedan od njih mi je sa komode uzeo 50 KM" ,kaže Hindić za portal "Avaz" kojem je poslao svoje fotografije na kojima se vide povrede na glavi.

On kaže da su ga tukli pred djetetom koje se uplašilo. Dječak je u strahu bos istrčao iz kuće.

Sinoć mu je ponovo, kako kaže, dolazio M. Ć. s ocem i tražio da povuče prijavu.

"I to sam prijavio policiji. Oni kažu 'što sam ga pustio', a šta sam mogao, ušao je popio par piva i otišao. Ja se s djecom više ne smijem vratiti u stan prijete da će me ubiti, a policija u Bugojnu nije ništa uradila da zaštiti mene i djecu", ogorčen je Hindić.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Hasan Hodžić potvrdio je pomenutom portalu da je slučaj prijavljen policiji u Bugojnu.

"Policijski službenici su obavili uviđaj. U vezi navedenog slobode je lišen M. Ć. U saradnji s Tužilaštvom poduzimaju se mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja", rekao je Hodžić.