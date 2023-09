Buntićeva supruga medijima ustupila audio snimak napada: "Ako me ubije, bar ću imati dokaz"

Denis Buntić, bivši hrvatski rukometni reprezentativac, pušten je na slobodu nakon što je pretukao ženu te joj prijetio da će je ubiti. Pored toga, policija mu je u kući našla i hrpu oružja - automatske puške, zolje i municiju, prenose hrvatski mediji.

Nakon ispitivanja sud u Ljubuškom pustio ga je na slobodu uz mjere zabrana prilaska ženi. Sud na kojem decenijama radi njegova majka. Tužilac mu je kum, a tužiočeva majka advokat, objavila je Slobodna Dalmacija. Buntićev advokat za Dnevnik Nove TV rekao je da nije bilo razloga za zadržavanje u pritvoru.

"Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola", kazao je njegova supruga Klara Buntić za Bljesak.info. Prepričala je napad te naglasila kako je u jednom trenutku "zatvorila oči i rekla - što bude, bude".

Buntić je dijelu medija ustupila audio snimku napada jer, kako je rekla, nije više htjela trpjeti nasilje, a "dosad joj niko nije htio pomoći". Ispričala je čak kako su prijatelji i njegovi roditelji rekli da neće svjedočiti ako ga prijavi iako su vidjeli kako ju je udario.

"Ne potcjenjujte me. Ja nemam izbora. Ako svi ne čuju kako izgleda moj život, mogla bih ostati bez njega", rekla je Klara Jutarnjem listu, koji je objavio uznemirujući audio snimak.

"Trpim to pet godina. Dan prije krštenja našeg djeteta, držao je dijete u rukama i udarao me. Uzeo je bocu mineralne vode kojom me htio lupiti u glavu, ali je kum stao između nas i to spriječio. Puknuo mi je bubnjić. Još prije toga u sobi me ščepao za kosu i lupio. Na parkingu pred kućom sam povraćala i vrtjelo mi se u glavi pa su moji inzistirali da odem na hitnu. Prijatelji su mi rekli: oprosti, ne možemo protiv njega svjedočiti. Njegovi roditelji također", opisala je šta je preživljavala.

"On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge, to je neprepoznatljiv čovjek", ispričala je za Bljesak.info, prenosi Index.hr.

U petak je odlučila nešto napraviti. Nakon što je stavila dijete u krevet, mobilni telefon je ostavila uključen na glasovnom snimanju.

"Mislila sam, ako me ne ubije, bar ću imati dokaz", dodala je.

Snimak traje oko devet minuta i jako je uznemirujući. Na njoj se čuje kako ona pita šta mu je učinila te ga moli da ju ne udara. On je vrijeđa, prijeti.

U pozadini se pred kraj čuje i kako beba plače.

Nakon svega, Klara Buntić uspjela je pobjeći i pozvati pomoć i policiju. Ali nakon ispitivanja, Buntić je pušten na slobodu.