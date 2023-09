Buntiću, koji je osumnjičen za premlaćivanje supruge, zabranjeno da prilazi njoj i kćerki

LJUBUŠKI - Iako je Kantonalno tužilaštvo zapadnohercegovačkog kantona predložilo pritvor za bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića koji je u petak pretukao svoju suprugu, sud je odbio prijedlog tužioca, te Buntiću odredio zabranu prilaženja i obavezu svakodnevnog javljanja u policiju.

Tužilaštvo je zato uložilo žalbu te opet zatražilo pritvor.

Klara Buntić, supruga Denisa Buntića, kako Index sazanje od bliskog izvora, skriva se na bezbjednom mjestu jer se boji za svoj život. I sama kaže da protiv Denisa, čija je majka Vinka Buntić, radnica Općinskog suda u Ljubuškom, koji ga je odbio pritvoriti, niko ne želi svjedočiti iako postoji i audiozapis koji svjedoči o njenom brutalnom premlaćivanju. Buntića brani dugogodišnja porodična prijateljica i kuma Anka Hrstić koja je, Indexu, odbila komentarisati slučaj.

Iz Općinskog suda u Ljubuškom kažu da su odbili prijedlog tužilaštva, ali nisu obrazložili zašto. Ovaj mediji je pitao sud na osnovu čega je Buntića sudija Filip Šaravanja pustio na slobodu, ali odgovor nisu dobili. Do komentara sudije, takođe nisu došli, jer su im, kako navodi Index, radnici suda rekli da je sudija "na terenu i da ima ročišta".

Iz suda su Indexu rekli da je Buntiću umjesto određenog pritvora, koje je predložilo tužilaštvo, određena zabrana pristupa supruzi i kćerki i izdana naredba da se svaki dan mora javiti u policiju. Na pitanje na osnovu čega se moglo Buntiću odrediti pritvor, takođe, im nije odgovoreno.

Općinski sud u Ljubuškom je po prijedlogu za pritvor nadležnog Tužilaštva donio rješenje kojim su umjesto predloženog određivanja pritvora osumnjičenom određene mjere zabrane, a koje je Sud ovlašten primijeniti kada odlučuje o pritvoru. S obzirom na to da je u konkretnom slučaju utvrđena osnovana sumnja na krivično djelo nasilje u porodici sud je osumnjičenom izrekao dvije mjere zabrane. Radi se o zabrani posjećivanja i prilaska na sto metara supruzi i kćerki, kao i mjesta gdje one borave. Takođe, iz suda Indexu su rekli da se njihovom odlukom osumnjičenom nalaže da se svakog dana mora javljati u PU Ljubuški od 7 do 7.30 sati, ovlaštenim službenicima PU koje za primjenu ove mjere odredi načelnik PU Ljubuški, gdje će se o njegovom svakodnevnom javljanju voditi adekvatna evidencija.

"Osumnjičeni se upozorava da mu se može odrediti pritvor ako se neopravdano ne bude pridržavao ovih mjera. Takođe je određeno da će mjere zabrane izvršavati i nadzirati službenici PU Ljubuškog, kojima je dostavljen primjerak rješenja, koje mjere stupaju na snagu odmah, i imaju se primijeniti dalje, do pravosnažnosti presude za krivična djela za koje je D.B. osumnjičen, s tim da će se svaka dva mjeseca ispitati jesu li ove mjere još potrebne. Izrečene mjere se primjenjuju odmah. Ističemo da navedeno rješenje sadrži obrazloženje o razlozima zašto nije određen pritvor nego navedene mjere, a isto rješenje nije pravosnažno, što znači da se nadležno Tužilaštvo i odbrana na isto mogu žaliti u roku od tri dana o čemu će odlučiti Savjet suda", stoji u odgovoru Indexu iz pomenutog suda.

S obzirom na to da je Buntiću majka radnica suda na kojemu mu se sudi, postoji i opcija prebacivanja slučaja na neki drugi sud.