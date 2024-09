Burna rasprava Zeljkovićeve odbrane sa tužiocem: Svjedoka pitali gdje je 215.000 KM

BANJALUKA – Odbrana prvooptuženog u predmetu "Korona ugovori", bivšeg direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislava Zeljkovića, na današnjem ročištu u banjalučkom Okružnom sudu je tokom ispitivanja svjedoka tužilaštva Saše Markovića ukazala da je on digao više novca nego što je, kako sam tvrdi, predao prvooptuženom.

Suđenje je obilježilo i rasprava odbrane sa republičkim tužiocem Sanjom Tadić - Stojisavljević ali i neslaganje sa odlukama predsjednika sudskog vijeća Draganom Uletilovićem.

Zeljkovićev advokat Jadranka Ivanović ustvrdila je da je Marković u spornom periodu podigao 465.000 KM, a sam je rekao da je dao Zeljkoviću 250.000, te je upitala svjedoka gdje je 215.000 KM.

Marković, koji je vlasnik agencije "Travel for fan", rekao je da je novac potrošio u privatne svrhe i da taj višak nema veze sa ovim slučajem.

Ivanovićeva je tim pitanjima okončala unakrsno ispitivanje svjedoka, koje već traje tri ročišta, ali je najavila i njegovo direktno ispitivanje na ono što ga republički tužilac nije pitala.

Osim Zeljkovića i Markovića u ovom predmetu optuženi su direktor firme "Prokontrol" Slavko Bojić, direktor preduzeća "Promeding" iz Laktaša Dragan Dubravac kao i bivši direktor "Sineks laboratorije" Sani Crljić.

Terete ih da su u postupcima javnih nabavki, za vrijeme trajanja pandemije virusa korona, oštetili Srpsku za 1,3 miliona KM.

Advokat Ivanović na današnjem suđenju željela je da započne direktno ispitivanje svjedoka Markovića, ali je predsjednik vijeća sudija Dragan Uletilović to odbio.

Rekao je da takvo ispitivanje može tek kada se okonča unakrsno ispitivanje svjedoka i od strane ostalih advokata.

Ivanovićeva se protivila tome da Markovića unakrsno pitaju branioci ostalih optuženih, jer kako je rekla, njegovo svjedočenje se ne odnosi na optužbe protiv njih.

Nakon toga odbijeno je pitanje Bojićevog advokata, dok ostali branioci nisu imali pitanja, prenosi Glas Srpske.

Sudija Uletilović potom je odlučio da se predaju svi materijalni dokazi korišćeni tokom ispitivanja Markovića, našto je Ivanovićeva rekla da se ne slaže sa tom odlukom, ali da će je ispoštovati.

Tokom prilaganja tih dokaza, došlo je do rasprave između Zeljkovićevog advokata i republičkog tužioca. Ivanovićeva je istakla da su određeni dokazi nezakoniti i ne zna se ko ih je izdao i neki nisu ni ovjereni.

Tužilac Sanja Tadić - Stojisavljević istakla je da odbrana obmanjuje sud jer namjerno preskače određene dokaze i da nije tačno što tvrdi.

Advokat Ivanovićeva je istakla da je sve tačno i tražila da sud opomene tužioca na tvrdnje da ona obmanjuje sud.

Svjedok Marković ispitivan je na protekla četiri ročišta i prvo ga je ispitao direktno njegov branilac, a potom i tužilac. Nakon toga odbrana Zeljkovića ga je ispitivala na tri ročišta.

MITO

Saša Marković ranije tokom svjedočenja ispričao da je po osnovu ugovora o isporuci zaštitnih odijela IJZ RS, kao svojevrsnu naknadu Branislavu Zeljkoviću davao devet maraka za svako odijelo, te da mu je u prostorijama njegove stranke, Ujedinjene Srpske, odnio oko 250.000 maraka.

Kasnije pojasnio da je Zeljkoviću kao mito isplaćivao novac od vlastite marže, a procentualno je to iznosilo 30 odsto. Prema optužnici zaštitna odijela turistička agencija "Travel for fan" ja kupila na domaćem tržištu za 21,50 KM, a zatim su ona Institutu prodavana po 50 KM za komad. Optužnica ga tereti za davanje mita Zeljkoviću, koji je optužen za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja. Markovićeva odbrana je ranije saopštila da on s tužilaštvom pregovara o priznanju krivice nakon čega je odlučio da bude saslušan kao svjedok.

