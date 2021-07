Čamber na suđenju: Nisam bio ni svjestan kada sam opalio

BANJALUKA - Dalibor Čamber (47) iz Laktaša, optužen za ubistvo Duška Savanovića (24) i ranjavanje Alekse Babića, danas je prilikom svjedočenja u Okružnom sudu u Banjaluci rekao da nije imao namjeru da počini ubistvo i da je prvi napadnut bez razloga.

Čamber se kao svjedok odbrane prisjetio ubistva od 31. decembra lani ispred benzinske pumpe "NIS petrol" u Trnu, rekavši da je tad popio pet leksilijuma, dva zolofta i oko 16 rakija. Kako je rekao, taj dan Milan Đurđević ga je zvao na kafu.

"Bili smo u 'Antiksu' do 18 časova, a potom otišli kod njegove majke u Jakupovce. Krenuli smo kući oko 21.30 i Milan je na auto-putu obišao bijeli auto i svirao, a drugi vozač je uzvratio", prisjetio se optuženi. Prema njegovim riječima, kada su svratili na "NIS petrol" pumpu da kupe cigarete, taj auto je stao do njih.

"Milan je izašao, a ja sam ostao u autu. Vidio sam da je Aleksa Babić izašao i popeo se na prag auta i lupao po krovu i galamio. Izašao sam iz auta te vidio da su se on i Milan nešto prepirali, djelovalo je kao svađa. Otišao sam do gepeka Milanovog auta. Tada mi je prišao Savanović i unio mi se u facu", rekao je Čamber.

Kako kaže, Savanoviću je rekao: "Šta glumiš ti", a on njemu isto.

"Kada sam zamahnuo da ga udarim i promašio, dobio sam udarac u desno oko od njega. Tada skače na mene Aleksa i udara me nečim po glavi i ja padam. Oni me udaraju nogama", rekao je Čamber. Prema njegovim riječima, kada se situacija smirila, izvadio je pištolj iza pojasa i pucao između njih, a metak je završio u gumi njihovog auta. Čamber je rekao da su Babić i Savanović otišli do svog auta, a on je otišao za njima da pita zašto su ga napali, a rekao je i da je držao pištolj u ruci i da ga je bio usmjerio u staklo vozačevih vrata.

"Tada Aleksa Babić otvara vrata i udara me pesnicom u glavu i kreće da bježi. Govori mi: 'Je..ću ti majku!' I ja sam tada opalio hitac, ali nisam znao da sam ga pogodio. Tad dobijam udarac od Savanovića, kojeg nisam ni vidio. Pao sam i vidio siluetu čovjeka iznad sebe. Nisam bio ni svjestan kada sam opalio i nisam vidio šta je bilo s njim", rekao je Čamber. Istakao je da je nakon toga ustao i rekao Milanu Đurđeviću da ga vozi kod brata, kojem je ispričao da se desila pucnjava i da ne zna šta je bilo, a zatim je pozvao policiju i predao se i dao pištolj.

Priznao je da nema dozvolu za pištolj, a na pitanje sudije nije mogao da objasni sudskom vijeću zašto je nosio oružje.

"Nova godina je, mrak... Ne znam što sam ga nosio tu veče. Inače, rijetko ga iznosim iz kuće. Imam i ja neprijatelje", rekao je Čamber.

Inače, Đurđević je priznao krivicu te je osuđen na godinu zatvora za pomoć učiniocu krivičnog djela.