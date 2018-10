Čampara o ubistvu policajaca: Sve policijske agencije rade na terenu

SARAJEVO - Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čamapara rekao je da se osjeća tužno zbog ubistva dva policajca u Sarajevu prošlog petka.

"Osjećam se tužno zato što imamo smrt dva policjaca koji su na brutalan način ubijeni. Može se konstatovati da je sigurnosna situacija narušena, policijske agencije i ova države sve će učiniti da se građani osjećaju sigurno. Sve policijske agencije rade na terenu", kazao je Čampara za N1.

O detaljima cijelog slučaja nije htio govoriti.

"Nemam detalja o samoj istrazi, mislim da se svi trebamo bazirati na one podatke koje u svom saopćenju daje Kantonalno tužilaštvo. Neke poluinformacije, špekulacije, mogu dovesti do problema u samoj istrazi i mislim da bi najbolje bilo da pustimo Kantonalno tužilaštvo i policijske agencije da obavještavaju javnost o toku same istrage", naveo je Čampara.

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Srećku Trifkoviću zbog dovođenja u vezu s ubistvom dva sarajevska, potvrđeno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

"Ne bih ulazio u istragu. Svi znamo iz medija da je to jedan od 27 ljudi koji je optužen u predmetu 'Volan'. Ne mogu uopšte govoriti o samoj istrazi, postoje neki razlozi da bi se čovjek dovodio u vezu sa ovim ubistvom, postoje sigurno neka operativna saznanja, krim-obavještajni podaci", navodi federalni ministar.

Kako je naveo, misli da je osnovni problem što procesi dugo traju.

"Policijske agencije dosta korektno odrade neke poslove, pošalju izvještaje i onda to možda malo predugo čeka u tužilaštvu. Čim imate takvu situaciju da su ti ljudi na slobodi, da se brane sa slobode, imajući u vidu njihov kriminogeni kod, postoji mogućnost da će počiniti krivično djelo. Mislim da su to neke osnovne stvari koje mogu biti problem. Postoji problem i same saradnje policijskih agencija. Mi smo država u kojoj ima 14 policijskih agencija. Sve je to ono što otežava rad policijskih službenika. Moramo poštivati Ustav i zakone ove zemlje. Možemo žaliti što nemamo krovnu instituciju. Ministarstvo sigurnosti nema nikakve operativne veze sa operativnim radom policijskih agencija. To je osnovni problem i prelako prelazimo preko toga", poručio je Čampara.

Policajci Adis Šehović (43) i Davor Vujinović (46) ubijeni su u petak ujutro u sarajevskom naselju Alipašino polje kada su tokom redovne ophodnje naišli na osobe koje su pokušavale da ukradu automobil golf.