Čelinčanin prijetio porodici da će im Đurđevdan biti krvav: Evo šta je još pisao u porukama

BANJALUKA - Dragan Plavšić (48) iz Čelinca optužen je za prijetnje smrću članovima svoje porodice kojima je slao uznemirujuće poruke da će ih isjeći, zapaliti.

Optužnicu protiv njega podiglo je banjalučko Okružno tužilaštvo, a potvrdio Osnovni sud u Kotor Varošu. Plavšiću, koji je poznat po činjenju krivičnih djela i sličnim ispadima, na teret je stavljeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti za koje je zaprijećena kazna od šest mjeseci do tri godine zatvora.

Prema optužnici on je članovima porodice prijetio 22. aprila do 30. aprila ove godine u Šnjegotini Srednjoj kod Čelinca. Prvo je, kako se navodi, došao do kuće B.B. i B.M. i nakon rasprave im rekao:

"Ja sam rekao svome ocu da iznese stvari iz kuće njegovog oca, a moga djeda, da ću zapaliti, što sam isto i učinio, zatim isto sam saopštio i svom stricu B.P. nakon čega sam zapalio i pomoćne objekte, a sada to isto kažem i vama da iznesete stvari iz svoje kuće, jer ću i nju zapaliti".

Pet dana nakon svađe Plavšić je putem aplikacije "mesindžer" kontaktirao i sina od B.B. i poslao mu prijeteću poruku:

"Čim te vidim isjeći ću te. J..o ja Nikolu ako te ne isječem". U optužnici se dodaje da ga je zatim pozvao da se sastanu 1. maja ponovo uputivši prijetnju: "Nemoj biti pi….ka da ne dođeš u ponedjeljak, da ti pokažem ko ima m….da. P...ice spremi se za bolnice isjeći ću te, je..ću te u ponedeljak pi...ce, isjeći ću te čim te vidim. Pozdravi se sa svima, odrobijaću i tebe, tako sam odluči. Đurđevdan će biti krvav, samo požuri, je..m ti tatu".

U optužnici se ističe da je upućivanjem navedenih prijetnji optuženi kod oštećenih izazvao osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život, sigurnost i imovinu, s obzirom da im je poznato da se radi o konfliktnoj ličnosti sklonoj napadima na život, tijelo i imovinu, koja je već ostvarila prijetnje upućene djedu i stricu.

Plavšić je 2014. godine pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora zbog razbojništva nad punicom koju je, pred svojim tada maloljetnim sinom, napao zajedno sa još jednim počiniocem u septembru 2013. godine. Ženu su pretukli i ukrali joj više od 3.000 KM. Takođe, u julu 2011. godine je uhapšen nakon što je zapalio kuću svog oca, koja je izgorjela do temelja. I prije toga je osuđivan zbog dva razbojništva zatvorskom i uslovnom kaznom, dok je u Srbiji osuđen zbog nedozvoljenog držanja oružja.

(Glas Srpske)