Čengić dobio policijsku zaštitu: "Ne osjećam se sigurno"

SARAJEVO - Načelnik Opštine Stari Grad Irfan Čengić obratio se na konferenciji za medije u holu zgrade te opštine, nakon što je na njegovu kuću sinoć bačena eksplozivna naprava.

Čengić je na početku potvrdio da je na njegovu kuću bačena bomba, u cilju zastrašivanja, zbog, kako navodi, "procesa koje trenutno vode u Opštini Stari Grad".

Potvrdio je da mu je dodijeljena zaštita, koja će u narednom periodu s njim.

"Nećemo odustati od pokrenutih procesa. Ono što je važno naglasiti, postoji moguća povezanost sa eksplozivnom napravom koja je bačena prošle sedmice u ulici kolege Vedada Deljkovića, gdje je njegova porodična kuća. Tada nismo sazivali press, nismo bili sigurni da ima veze sa onim što radimo, ali mislim da dva slučaja u sedam dana su itekako povezana", kazao je Čengić, pa nastavio:

"Mi ostajemo pri svemu onome što smo radili, svjesni smo kome smo se suprotstavili. Svjesni smo da je teško vraćati državnu imovinu ljudima. Svjesni smo da su pojedinci od toga profitirali. Na tome se okrenu milioni maraka, što je dio sudskog procesa koji se trenutno vodi, ali i na Državnom tužilaštvu, gdje sam sa kolegama jedan od svjedoka".

Dodao je da se na ovaj način žele zastrašiti, zbog njihovih svjedočenja na pomenutom procesu.

"Smatramo da je ključni motiv jesu stvari koje se tiču javnih površina, odnosno oduzimanje javnih površina firmama i pojedincima, koje su koristile to decenijama unazad. Od mjesta gdje ljudi u centru grada za marku ili dvije dnevno uzimali parking mjesto porodici i firmama do ljudi koji su ih ekonomski eksploatisali i općini plaćali 40.000 KM, a oni zarađivali stotine hiljada, koje su čak išle i do milionskih iznosa. Mi smo usvojili takve odluke na Općinskom vijeću i nastavit ćemo provoditi ih. Ovakvi potezi nas neće prepasti, ali sigurno da našim porodicama nije sasvim svejedno", kazao je Čengić, prenosi "Avaz".

Načelnik Opštine Stari Grad poručio je da se ne osjeća sigurno.

