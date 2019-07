Cerovcu godina i po zatvora zbog učešća u otmici Jakovljevića

BANJALUKA – Dragan Cerovac (25) iz Loznice kojem se sudilo za učešće u otmici Nenada Jakovljevića zvanog Klimalo iz Bijeljine sa braćom Miljanom i Ljubanom Vidovićem koji su u bjekstvu, osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na godinu i šest mjeseci zatvora.

Presudu mu je izrekla sudija Snježana Kudrić, dok njegov advokat Predrag Ješurić nije prisustvovao izricanju. Po izlasku sudije, Cerovac je umirivao svog oca kojeg je visina kazne vrlo uznemirila.

Zanimljivo je da tokom suđenja niko od saslušanih svjedoka, kao ni sam oštećeni nije optužio Cerovca, a Jakovljević ga je čak i "branio" tokom svog svjedočenja.

"Za Dragana Cerovca ne tražim ni materijalnu ni krivičnu odgovornost jer on tog dana nije pokazivao netrepeljivost prema meni, a čak je pokušavao braću Vidović ubijediti da me prestanu maltretirati, pokušao je i on da ode ali su mu govorili da on neće nigdje", rekao je tokom svjedočenja oštećeni Jakovljević.

Advokat Predrag Ješurić više puta je isticao da njegov branjenik ni kriv ni dužan prolazi pakao jer ga niko tokom sudskog procesa nije doveo u vezu sa djelom za koje se tereti.

Željko Karan, vještak specijalista sudske medicine ranije je utvrdio da je Jakovljević zadobio najmanje osam mehaničkih povreda, dok je na osnovu stomatološkog nalaza utvrđeno da je imao izbijen treći zub u gornjoj vilici i prelom krunice na lijevom očnjaku.

Karan je ranije rekao da je Jakovljević imao oguljotne na tijelu i bolove na dodir na grudnom košu i nosu, ali da je rentgenom utvrđeno da nije imao lomove kostiju.

Optužnica je Cerovca teretila da je sa Miljanom i Ljubanom Vidovićem, kik bokserima iz Bijeljine učestovao u otmici Jakovljevićevića zvanog Klimalo koja se desila u Bijeljini.

Braća se nalaze u bjekstvu od 14. maja prošle godine, kada je Jakovljević otet i pretučen zbog duga prema braći Vidović, dok je Cerovac uhapšen lani u novembru.

Prema optužnici, Jovanović je tada, silom i prijetnjom, zadržan od 14 do 22 časova a potom i prinuđen da na svoju štetu sačini i potpiše i ovjeri ugovor o pozajmici vrijedan 16.00 0KM sa Fikretom Mušanović.