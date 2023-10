Četvorki 11 i po godina zatvora zbog šverca drogom

BANJALUKA – Optuženi u predmetu "Merlin 2", Miladin i Slađana Vidačković, Pamela Dukić i Rasim Hajder, svi iz Gradiške, pravosnažno su osuđeni na ukupno 11 i po godina zatvora zbog trgovine drogom.

Vidačković je osuđen na pet i po godina zatvora zbog trgovine drogom i omogućavanje uživanja droge, a njegova supruga Slađana za trgovinu drogom osuđena je na tri godine zatvora, dok je Dukićeva osuđena na godinu i osam mjeseci, a Hajder na godinu i četiri mjeseca.

Kako nam je potvrđeno iz Vrhovnog suda RS, ukinut je oslobađajući dio presude Slađani Vidačković za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Inače, ona je prvostepenom presudom bila oslobođena optužbi da je prilikom prilikom sprovođenja pokušala da pobjegne. Tada je bila povrijeđena policajka, a kako smo ranije pisali, njoj je tada otkinut nokat zbog čega je bila hiruški zbrinuta.

U tom dijelu presude, Sud je uvažio žalbu tužilaštva i predmet vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Banjaluci.

Kako nam je rečeno iz Vrhovnog suda RS odbijene su kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i potvrđena je prvostepena presuda.

"Djelimično je uvažena žalba tužilaštva u oslobađajućem dijelu i tu je presuda ukinuta i predmet vraćen istom sudu na ponovno suđenje", navode iz Suda.

Svi su uhapšeni u akciji "Merlin 2" krajem 2019. godine kada su uhapšene još četiri osobe.

Optužnicu je međutim, zaradila samo pomenuta četvorka, a teretila ih je da su od druge polovine 2016. godine do 14. novembra 2019. godine u Gradišci prodavali marihuanu.

Prema navodima optužnice, Vidačković je nabavljao i prodavao drogu po cijenama od 10, 30, 40, 50 i do 100 KM, a njegova supruga Slađana narkotike je prodavala kada on nije bio kući i to po cijenama od 20, 40 i 50 maraka.

Sa druge strane Dukićevu i Hajdera su teretili da su kupovali narkotike od Vidačkovića a zatim ih prodavali i u pojedinim slučajevima nudili drugima na uživanje.

