Četvorogodišnjak pao sa balkona u Banjaluci, prevezen na UKC RS

BANJALUKA - Četvorogodišnji dječak iz Banjaluke A.P. pao je jutros sa balkona prvog sprate zgrade u kojoj živi, u ulici Stepe Stepanovića, a nakon dolaska Hitne pomoći, dječak je bez vidljivih povreda i u svjesnom stanju prevezen na UKC RS.

Ovo je "Nezavisnim novinama" potvrdila Nada Banjac, načelnica Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka.

"Čim je pozvana ekipa izašla je na lice mjesta. To se desilo dolje u ulici Stepe Stepanovića, a radi se o djetetu od četiri godine, muškog pola. Pao je sa balkona prvog sprata. Prilikom dolaska hitne pomoći dijete je bilo svjesno. Žalio se malo na stomačić, jer je pao na noge", kazala je Banjčeva.

Prema njenim riječima, prilikom ukazivanja prve pomoći na djetetu nisu bile vidljive povrede.

"On je brzinom munje transportovan na dječiju hirurgiju na UKC RS i gore je primljen. Vidljivih povreda, preloma i krvarenja nije bilo. On je pao nekako na noge. Nekako pola na onaj asfalt od zgrade, pola na travu. Možda je to malo amortizovalo pad. Ponavljam žalio se samo na stomak", navela je Banjčeva.