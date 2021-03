Ćućun: Vajukić me udarao, gubio sam svijest

BANJALUKA - Bogdan Vajukić me udarao rukama i nogama, bio sam krvav i mokar, mislim da sam gubio svijest, a onda me je ugurao u svoj automobil i rekao da me vozi njegovoj kući da me tamo njegovi drugovi nastave tući. Na nadvožnjaku sam iskočio iz auta u pokretu, a on se zaustavio, izašao i nastavio me tući.

Ispričao je ovo u banjalučkom Okružnom sudu Srboljub Ćućun, svjedok Okružnog javnog tužilaštva, na glavnom pretresu po optužnici protiv Vajukića, optuženog da je 2018. godine pijan presreo Ćućuna, udarivši golfom u njegov automobil, izvukao ga, pretukao, te nasilno ugurao u svoj automobil i opljačkao.

Optužnica ga tereti za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari u sticaju s krivičnim djelom protivpravno lišenje slobode i razbojništvo.

Svjedok je prisjećajući se noći između 18. i 19. decembra 2018. godine, kada je zadobio teške tjelesne povrede, ispričao da je prethodno radio drugu smjenu u kafiću "Monako" u Laktašima, gdje je oko 23 časa došao optuženi Vajukić.

"Došao je sa dvojicom drugara i pili su kuvano vino i pivo. Ti momci su otišli, a Vajukić je ostao sam i tražio piće. Odbio sam da mu dam jer mi se učinilo da je pijan i on je rekao da nema problema te otišao. Nakon desetak minuta se vratio i tražio alkohol, ali mu nisam dao. Počeo je da galami i provocira goste i rekao sam mu da ode, što je i učinio", ispričao je svjedok.

Kako je rekao, kada je oko pola sata iza ponoći krenuo kući, u Miloševcima je vidio Vajukićev golf 4, koji mu je na nadvožnjaku popriječio put, a zatim je Vajukić došao do njegovog mercedesa, iz kojeg ga je izvukao i počeo udarati šakama i nogama.

"Bio sam sav krvav i mokar. Uspio sam preskočiti ogradu, ali je krenuo za mnom, stigao me, gurnuo dolje i udarao. Govorio sam mu da prestane. On me je izvukao na cestu, ugurao u svoj auto i rekao da me vozi svojoj kući u Koljane", rekao je svjedok.

Kako kaže, na putu prema Koljanima je iskočio iz auta, a Vajukić je izašao i nastavio ga tući i tražio novac, a kada je rekao da nema, počeo je da ga prepipava te je našao 70 maraka i novčanik, u kojem su bili dokumenti i 500 maraka.

"Udarao me i psovao mi majku, a onda je otišao. Ja sam ostao na snijegu bos jer sam jednu cipelu bio izgubio. Pozvao sam djevojku Jelenu Majstorović i rekao šta se desilo da zove policiju. Krenuo sam pješice preko mosta, a bilo je hladno, možda i minus 15 stepeni", ispričao je svjedok i dodao da ga je policija srela u putu.

Kako je rekao, oba oka su mu bila zatvorena, nos slomljen, usna pukla, a imao je povrede po tijelu, mučninu i povraćanje.

"Moram napomenuti da ga ničim nisam izazvao na to, a mislim da me je htio ubiti. Za njega tražim maksimalnu kaznu", rekao je svjedok.

Svjedok Jelena Majstorović ispričala je da ju je iza ponoći pozvao Srboljub.

"Krkljao je, jedva sam ga razumjela da je u Koljanima. Rekao je da požurim po njega jer neće preživjeti", ispričala je svjedokinja. Kako je navela, otrčala je u policijsku stanicu, a Srboljub joj je u drugom pozivu rekao: "Evo ga vraća se, požuri, neću preživjeti."

"Policija mi je javila da su ga našli, da je živ, a u kakvom je stanju... Kada sam ga kasnije vidjela, nije bio za prepozati", rekla je uplakana djevojka.

Vještak Milan Srdić rekao je da je na osnovu medicinskih nalaza UKC RS izvršio vještačenje te kontatovao povrede oba oka, usta, prelom nosnih kostiju, nastale upotrebom mehaničke sile, moguće pesnice ili stopala, bez naznaka da je korišten neki predmet, a sve zajedno čine teške tjelesne povrede.

Podsjećamo i da je Vajukić osumnjičen za ubistvo sugrađanina Gojka Veselića 24. januara u Koljanima, kojeg je nakon kraćeg verbalnog sukoba više puta pesnicom udario po glavi i tijelu te je preminuo, a osumnjičen je da je tijelo starca ubacio u bunar u dvorištu kuće.

"Nemojte se ovdje krstiti"

Jevto Janković, Vajukićev advokat, tražio je izuzeće članova Vijeća tvrdeći da im svima sudija Svjetlana Marić naređuje šta će i kako će raditi.

Sudija Bramir Jukić odbio je prijedlog i rekao advokatu da se tako me može obraćati Sudu niti tražiti izuzeće tri člana zbog četvrtog sudije koji i nije član Vijeća.

Janković je rekao da mu odbranu ne dozvoljavaju predsjednik i članovi Vijeća.

"Kako da ga branim? Evo, ja ću da ćutim", rekao je Janković.

Jukić mu je odgovorio: "Ne znam kako ćete ga braniti, Vi ste advokat, nisam ja."

Na Jankovićevo ponašanje reagovali su članovi Vijeća Olga Pantić i Snježana Kudrić.

"Nikada nijedan sudija nije uticao na mene, a koliko mi je poznato, ni na moje kolege. Tražim da mjerite svoje riječi", rekla je Pantićeva, a to podržala i Kudrićeva.

Tokom rasprave sa članovima Vijeća advokat Janković se i krstio.

"Nemojte se krstiti u sudnici, zna se gdje se krsti", rekao mu je Jukić, koji je upitao Vajukića da li i dalje želi da ga brani Janković, na šta je on rekao da želi.