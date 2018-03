Ćulum: Ponovna obdukcija potvrdila da je Dragičevićeva smrt nastupila utapanjem

BANJALUKA - Direktor Policije Republike Srpske Darko Ćulum rekao je da je ponovna obdukcija tijela tragično stradalog Davida Dragičevića potvrdila vještačenje patologa u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske Željka Karana, koji je naveo da je smrt nastupila utapanjem.

"Upoznao sam porodicu o svemu što je do sada urađeno u istrazi. Istraga koja je urađena do sada pokazuje da nema elemenata krivičnog djela", rekao je Ćulum.

On je novinarima u Banjaluci izjavio da je kompletan izvještaj jutros predat tužilaštvu zajedno sa svim podacima dobijenim iz operativnih istražnih mjera i radnji, kao i vještačenja, koje su do sada urađene u istrazi. "Šta god tužilac bude naložio da se radi mi ćemo to i uraditi", kaže Ćulum.

On je naveo da je na konferenciji za novinare u ponedjeljak, 26. marta, na kojoj su predstavljeni istražni rezultati, iznesena istina utvrđena istragom.

Ćulum je rekao da je sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem upoznao i američki FBI o ovom slučaju i šta je urađeno, na osnovu čega su zaključili da je policija uradila sve što je u njenoj moći.

Ćulum je dodao da će nalaz ponovne obdukcije biti dostavljen Dragičevićevoj porodici.

Prethodnu obdukciju obavio je patolog u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan, koji je rekao da je smrt nastupila utapanjem, ali da su od nastradalog Dragičevića uzeti uzorci krvi i urina u slučaju da dođe do dodatnih istraživanja.

Tijelo Davida Dragičevića, čiji je nestanak policiji prijavljen 18. marta, pronađeno je 24. marta na lokaciji gdje se rječica Crkvena uliva u Vrbas, u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjaluci.

Za mladićem su, uz policiju, tragali njegovi članovi porodice i brojni sugrađani.