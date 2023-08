Da li će nasilnik iz BiH biti optužen za pokušaj ubistva?

INZBRUK - Nakon što je brutalno pretukao suprugu proteklog vikenda, nasilnik iz BiH bi mogao biti optužen za pokušaj ubistva, prenose austrijski mediji.

Naime, kako je za medije izjavio Stefan Eder, portparol policije, istragu o ovom slučaju preuzela je Državna kancelarija kriminalističke policije u Tirolu, a kako on navodi, protiv nasilnika se vodi istraga zbog sumnje za pokušaj ubistva. Mediji prenose da je žena bila u smrtnoj opasnosti.

Podsjetimo, porodična svađa između supružnika iz Bosne i Hercegovine eskalirala je u noći sa subote na nedjelju u brutalno premlaćivanje, nakon kojeg je žena završila u bolnici zbog teških tjelesnih povreda.

U saopštenju policije navodi se da ju je teško pretukao, ali i davio. Kako list Krone prenosi, pozivajući se na svoje izvore, do svađe je došlo nakon što je muškarac iz BiH želio da ukradenu robu sakrije u stanu u Inzbruku, koji je dijelio sa suprugom. Međutim, žena to nije htjela da dopusti, i rekla mu da ukradene stvari nosi iz stana. Njega je to razbjesnilo i on gubi kontrolu i zaključava je u kupatilo:

“Nakon što ju je zaključao, nastavio je sa zlostavljanjem. Nekoliko puta ju je šakom udario u lice. Zatim je počeo da je davi. Njene povrede su zaista teške”, kaže izvor Krone-a, dodajući da je izjavila da je “na smrt preplašena” i sada. Nakon nekog vremena, uspjela je da se otrgne od nasilnika i nazove policiju:

“Ko zna šta bi se desilo sa njom, da nije uspjela da dođe do telefona”; kaže izvor Krone-a. Policija i hitna pomoć su odmah došli na lice mjesta, a žena je u teškom stanju prebačena u bolnicu.

Krone prenosi da je 35-godišnjak bio pod uticajem droge i alkohola, što je kasnije potvrđeno i testiranjem. On je uhapšen i sproveden u zatvor u Inzbruku. Ženi su povrede sanirane i ona je, u međuvremenu, napustila bolnicu.