Damjanović i Zenić: Roguljić 14 godina izbjegava da vrati dug

BANJALUKA - Biznismenu Slavku Roguljiću nismo prijetili, već ga molili da vrati dug Milanu Damjanoviću, koji iznosi 79.000 američkih dolara i 799.000 švajcarskih franaka. Ta agonija traje 14 godina.

Poručuju to Damjanović i Aco Zenić, koje je policija nedavno hapsila zbog sumnje u samovlašće, demantujući tako Roguljićeve tvrdnje da je prijećeno njegovoj djeci, te da, kako je tvrdio, duguje 200.000 do 250.000 evra.

Priložili su i niz dokumenata o dugu koji Roguljić ima prema Damjanoviću, od kojih je, na posljednjem, navedena cifra od 79.000 dolara i 799.000 franaka, a dug toliko, prema njihovim tvrdnjama, iznosi i danas.

Damjanović ističe da je niz puta išao kod Roguljića da pokušava dobiti svoj novac.

"Toliko sam puta išao, da je to strašno. Sam sebi se gadim što idem kod njega. Ja znam ko je on, a ko sam ja. Završio sam škole, govorim nekoliko jezika, proputovao sam svijet. On mi je govorio 'Biće', ali nikad ništa. Aco i ja se znamo 40 godina, te zadnji put kad me je on vozio kod Roguljića, pošto sam bolestan i ne mogu sam, desilo se to što se desilo", rekao je Damjanović za "Nezavisne novine".

Zenić ističe da ga je, tog, 4. jula, Damjanović nazvao i zamolio ga da ga odveze do Roguljića, tako da su i otišli.

"Negdje, 30 do 40 metara od Slavkove kapije, ja sam se okrenuo u kontra smjeru i ostao u autu. Milan je izašao i vidio sam na retrovizoru kako on i Slavko idu u garažu. Slavko je otišao u kuću i donio neku flašu. Sjedio sam jedno 20 minuta, a potom sam šetao malo, da noge protegnem. Kad sam vidio da Milan kreće ka autu, došao sam i ja do auta, otvorio vrata i čekao da Milan uđe. Međutim, dolazi i Slavko, pruža mi ruku, a onda me zgrabio i povukao ka sebi", kaže Damjanović.

Damjanović dodaje da je Roguljić potom rekao da će naknadno vratiti novac, a zatim su se razišli, s tim što je u međuvremenu biznismen galamio i pravio dramu kako bi to vidjele komšije. Kasnije su inspektori uhapsili Zenića i Damjanovića, nakon čega su pušteni.

"Roguljiću nismo prijetili nego ga je Milan bukvalno molio da vrati dug. Ta agonija traje 14 godina", kaže Zenić za "Nezavisne novine".