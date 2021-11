Darko Elez priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora

SARAJEVO - Darko Elez (41) u cijelosti je priznao krivicu za krivična djela za koja ga tereti optužnica u predmetu kodnog imena "Lutka".

"Za optuženog je predložena kazna od 15 godina zatvora, kao najstrožija kazna u okviru sporazumnog priznanja krivice za organizovani kriminal u istoriji Tužilaštva i Suda BiH", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Dodaju da u skladu sa sporazumom, od optuženog će se oduzeti nezakonita imovinska korist stečena izvršenjem krivičnih djela.

"Sporazumnim priznanjem, optuženi se odrekao prava na suđenje i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH, kao i pristao na saradnju sa tužilačkim institucijama BiH i Srbije, u rasvjetljavanju teških krivičnih djela", navode u saopštenju.

Sud BiH je nakon razmatranja prihvatio sporazum i osudio optuženog na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, čime je predmet "Lutka" u potpunosti pravosnažno okončan.

Sud BiH je Darku Elezu, koga je danas osudio na 15 godina zatvora u predmetu "Lutka", produžio i pritvor za devet mjeseci.

Elez je, kako je saopšteno iz Suda, osuđen da je počinio krivična djela organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom teško ubistvo i prema izmijenjenoj optužnici za organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom pranje novca sticanog krivičnim djelom zločinačka organizacija u vezi s krivičnim djelom razbojništvo.

Sud BiH je istovremeno donio rješenje kojim je Elezu produžen pritvor koji može trajati do 10. avgusta 2022. godine, to jest do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.