Davor Dragičević: Ne očekujte od mene neke senzacionalističke izjave

BANJALUKA - Davor Dragičević, otac pokojnog mladića Davida Dragičevića i danas se na Trgu Krajine u Banjaluci obratio okupljenim građanima riječima ” Dragi naš Davide, dušo naša,” i još jednom ponovio da i danas 65 dana od početka okupljanja nema više informacija o stradanju sina.

On je još jednom ponovio "mirno i dosojanstveno” i “idemo do kraja, ostajemo ovdje".

“Ako još jednom neko spomene ime mog sina i narkotike, ja ću ga smatrati ubicom i saučesnikom u predmetu teško ubistvo Davida Dragičevića. Pošto Rađen, Karan, Vrećo, Lukač, Lepir još mi se nisu izvinili, ni mom mrtvom sinu, za ono što su iznijeli na konferenciji za novinare, sve ću da ih tužim, rekao je Davor Dragičević.

“Očekujem od direktora policije i ministra policije da javno u medijima ili ovdje na Trgu, kažu da pripadnici MUP-a nisu saučesnici ili ubice Davida. Zašto to nisu do sada učinili? Ovo nije rijaliti, ni Zadruga, ni Frama, u pitanju je mučenje i teško ubistvo mog Davida, zato od mene ne očekujte neke senzacionalističke izjave. Svako ko objavi slike mog mrtvog djeteta i majke Suzane, to su moje slike i ne znam kako oni dolaze do njih, biće saučesnik u ubistvu.

Večeras je održano 65. okupljanje građana.

David Dragičević je mladić iz Banjaluke čiji je nestanak prijavljen 18. marta, a tijelo pronađeno šest dana kasnije na ušću riječice Crkvene u Vrbas. Porodica mladića tvrdi da je ubijen.

Na Trgu Krajine u Banjaluci od 26. marta svake večeri u 18 časova održavaju se skupovi podrške porodici organizovani putem Facebook grupe "Pravda za Davida" koja sada broji više od 320.000 članova.