Davor Dragičević pušten nakon ispitivanja

BANJALUKA - Davor Dragičević pušten je nakon ispitivanja u Okružnom javnom tužilaštvu.

Dočekali su ga mnogobrojni građani uz povike “Pravda”.

“Ja sam Davor Dragičević, najponosniji otac likvidiranog sina. Saučesnike i ubice mog djeteta znam”, rekao je on, te dodao da će Muriz Memić i on to dokazati.

Dragičević je nakon što je izašao uzvikivao "Pravda za Davida“, "Idemo do kraja“, a najavio je krivične prijave zbog svega što se juče dešavalo.

''Ja sam na Trgu u 18 časova i ne pada mi napamet da dijete prepustim zločincima i ubicama. Moj David će dobiti pravdu, Dženan će dobiti pravdu. Ne mogu mi ništa'', rekao je Dragičević nakon izlaska iz tužilaštva.

U tužilaštvu su bili i advokati Davora Dragičevića, Dragan Tolimir i Ifet Feraget.

Feraget je potvrdio novinarima da je Dragičević saslušan i odlučeno je da ne postoje razlozi za njegovo dalje zadržavanje i određivanje pritvora.

"Ovdje se radi o očiglednom kršenju zakona. Dragičević nije dobio poziv i nije mu bio uručen. Tačno je da je ugledao patrolu policije, ali nije znao da mu žele uručiti poziv. Nadam se da je ministar policije RS Dragan Lukač naučio lekciju od jučer. Posljedica svega toga je da su imali namjeru, i to su i postigli, da ponize Davora Dragičevića", dodao je Feraget.

Adam Šukalo, bivši poslanik u Narodnoj skupštini koji je priveden juče tokom protesta, kazao je da bio u pritvoru zbog verbalne rasprave, te da su policajci zloupotrijebili dužnost.

“Klasična represija, 12 sati u ćeliji. Svi koji su dovedeni, bili su prebijani, policajci su se smijali i iživljavali. Bićemo uz Suzanu i Davora”, rekao je Šukalo.

Prilikom uvođenja u tužilaštvo, Dragičević je glasno uzvikivao “Pravda za Davida”.