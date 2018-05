Davor Dragičević sa skupa na Trgu: Ko je držao Davida sve te dane?

Na Trgu Krajine u Banjaluci, trideset i osmi dan zaredom održano je mirno okupljanje građana koji zahtijevaju da se rasvijetli smrt mladog Banjalučanina Davida Dragičevića.

"Dunje cvjetaju sine, biće i plodova", riječi su kojima je počeo svoj govor Davor, Davidov otac.

Ponovio je da on i grupa "Pravda za Davida" žele samo dvije riječi - istina i pravda.

"Želimo imena i prezimena nalogodavaca i ko je Davida držao sve te dane. Želimo imena i prezimena egzekutora", istakao je Davor Dragičević i dodao:

"Dobro sine znaš da tata sve zna, ali oni šute".

On je svim okupljenim rekao i da on nije heroj, da on je samo Davidov otac, a da su ljudi koji ga sve ove dane podržavaju u njegovoj borbi istinski heroji.

Dragičević je u utorak naveče poručio da će na Đurđevdan, 06.05. u 18 sati sve odgovorne lično prozvati. Za tadašnje okupljanje pozvao je sve ljude koji žele da se u ovom gradu dostojansveno živi, bez straha, da mu se u što većem broju pridruže i podrže "Pravdu za Davida".

"Mirno i dostojanstvceno, bez miješanja politike", naglasio je.

