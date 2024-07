Dejan B. iz BiH osuđen na doživotnu zbog ubistva bivše trudne djevojke

NIRNEBRG - Dejan B. (51) iz BiH i njegov poslovni saradnik Ujgur T. (48), državljanin Njemačke, osuđeni su na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva Aleksandre R. (39), Dejanove bivše emotivne i poslovne partnerke.

Iako tijelo Aleksandre R. još uvijek nije pronađeno, svi dokazi ukazuju da su njih dvojica počinioci.

S obzirom da su optužbe izuzetno ozbiljne, zahtjev za prevremnim puštanjem na slobodu, koje se obično dozvoljava nakon 15 godina odslužene kazne, neće biti moguć.

U presudi stoji da je dokazano da Aleksandra R. nije jednostavno nestala, već da su je njih dvojica ubili. Inače, Aleksandra R. je bila u osmom mjesecu trudnoće.

Podsjetimo, istražioci su došli do saznanja da je nakon raskida Dejana i Aleksandre u proljeće 2022. godine došlo do pogoršanih odnosa između bivših partnera. Oni nisu bili samo u vezi, već su bili i poslovno povezani. On joj je u više navrata prijetio, a ona je podnijela nekoliko krivičnih prijava protiv njega.

Prema istrazi, motiv zločina je velika suma novca. Naime, 39-godišnjakinja je bila na visokoj funkciji u banci, a 50-godišnjak iz BiH ju je koristio za poslove s nekretninama koji su išli preko drugooptuženog Nijemca.

Nakon što su se razišli, žena je prestala sarađivati ​​i odbila pristup svojim računima. Oni su izvršnim nalogom pokušali doći do iznosa od 785.000 evra, oko kojih su se sporili, ali je Aleksandra R. podnijela krivičnu prijavu protiv njih.

Međutim, svega sedam dana prije glavnog ročišta u ovom slučaju, ona je nestala. Inače, kako prenose njemački mediji, optuženi se nisu izjašnjavali o krivici, ali su svo vrijeme tvrdili da je Aleksandra R. dobrovoljno preselila u inostranstvo, s obzirom da je porijeklom iz Rumunije.

