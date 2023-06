Delić o pucnjavi u školi: Prosvjetni radnici su zaključali prostorije i branili djecu

Gradonačelnik Lukavca Edin Delić komentarisao je dešavanja u Lukavcu gdje je bivši učenik Osnovne škole Lukavac Grad pucao u prostorijama škole i pri tome ranio nastvanika.

Delić se prije svega osvrnuo na stanje povrijeđenog te je rekao kako se on sasvim slučajno našao na mjestu pucnjave.

"Radi se o izuzetnom čovjeku koji je sasvim slučajno žrtva ovog čina. Prema informacijama, ima mjesta za optimizam što se tiče oporavka povrijeđenog. Tužilaštvo radi svoj posao. Akcijom policije koja je bila u dvorištu škole, on je razoružan. Poduzete su i dodatne mjere. Policija je reagovala adekvatno. Nažalost, desilo se najgore", rekao je Delić.

Gradonačelnik je pohvalio reakciju prosvjetnih radnika.

"Prosvjetni radnici su adekvatno reagovali. Zaključali su prostorije i branili su djecu. Mislim da su pokazali stepen zrelosti. Djeca su izvedena iz škole i tu je odmah bila i hitna pomoć", naveo je Delić.

Objasnio je kako je dobio informaciju da je učenik već ranije prebačen u drugu školu što je rezultat disciplinske mjere.

"Do mene dolazi niz informacija i ne bih se usudio reći šta je relevantno. Ono što znamo da je disciplinska mjera izrečena i da je rezultat toga bio premještaj iz škole u školu. Da li to ima veze sa ovom pucnjavom ili je u pitanju nešto šire, na to pitanje treba odgovoriti struka. Da li je disciplinska mjera najbolji odgovor na slučaj delinkventnog ponašanja", ističe gradonačelnik.

Na kraju, poručio je kako se svi moraju pogledati u oči i priznati kako postoji sistemski problem.

"Imamo stručna lica, ali trebamo se pogledati u oči. Imamo sistemski problem. Postavlja se pitanje, kada MUP konstatuje probleme, šta dalje? Radi se o maloljetnicima koje i roditelji štite. To je izazov za društvo u cjelini i moramo pronaći odgovor na to pitanje. Mi u školama imamo psihologe i pedagoge i oni su tu da pomognu djecu koja nemaju veće terete. Međutim, nemamo one koji će baviti težim slučajevima", pojašnjava Delić.