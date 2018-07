Demineri stigli do stradalog lovca

ZAVIDOVIĆI - Demineri Federalne uprave civilne zaštite očistili su stazu kroz minsko polje, te stigli do tijela lovca koji je sinoć poginuo prilikom eksplozije mine kod Zavidovića.

Ovu informaciju za Faktor potvrdio je Fahrudin Solak, direktor FUCZ-a.

“Jutros oko 10 sati uspjeli smo napraviti pristupnu stazu prema mjestu nesreće, osigurati i pregledati da slučajno u blizini nema mina. Kada smo došli do lovca, mogli smo utvrditi da ne daje znakove života. Čekamo dežurnog tužioca, koji će narediti dalje postupanje u ovom slučaju. Mi ćemo biti tu i uradit ćemo sve što se od nas traži. Strašno je da se ovakve stvari dešavaju 20 i više godina nakon završetka rata” kazao je Solak.

Prema njegovim riječima, mjesto na kojem se nalazi tijelo lovca je na veoma nepristupačnom terenu i nalazi se oko osam kilometara od mjesta koje je sigurno od mina. Pristupna staza vodi kroz šumu te je ispresijecana balvanima i stablima oborenim usljed nevremena, tako da će pripadnici FUCZ morati koristiti specijalno vozilo kako bi izvukli stradalog.

“Nema šanse da se na ovo mjesto dođe bilo kojim drgim vozilom. Minsko polje na kojem se nesreća dogodila je označeno i oznake su vidljive. Nemoguće je da se sa jednog mjesta gdje se nalazi oznaka, ne vidi sljedeća, tako da je moguće da su znali da se nalaze u minskom polju. Postojala je bojazan da prema stradalom ne krenu prijatelji i porodica, jer bi u tom slučaju moglo doći do mnogo većih posljedica. Hvala Bogu pa smo u roku od pola sata bili na mjestu događaja i objasnili im procedure. Tokom noći smo pripremili potrebnu opremu i osigurali dovoljan broj ljudi. Čim je svanulo oko 5 sati, počeli smo probijati stazu”, kazao je sagovornik.

Prilikom eksplozije geleri su pogodili i drugog lovca te je i on povrijeđen. On je svom prijatelju pružio pomoć i napravio poveze na obje noge, te krenuo tražiti pomoć. On je pukom srećom iz minskog polja izašao bez većih posljedica.

“Skrećemo pažnju na sve one koji imaju bilo kakvu potrebu da ulaze u poznate ili nepoznate prostore, ako su minske oznake u blizini da ne ulaze u minska polja”, naglasio je Solak.

Do nesreće je došlo oko 22 sata, kada su lovci ušli u minsko polje u mjestu Paprtanj, između Vozuće i Ribnice.

Lovac Z. S. iz Gradačca najvjerovatnije je nagazio na minu, te je na mjestu ostao mrtav, dok je drugi lovac H. E. iz Srebrenika ranjen u desnu potkoljenicu. On je donekle uspio izvući tijelo poginulog, te telefonom pozvati druge lovce u pomoć.

Njega su, nakon poziva, traktorom uspjeli izvući iz minskog polja, te ga je preuzela Hitna pomoć, a potom je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, gdje je operisan i van životne je opasnosti. Njemu su konstatovane teške tjelesne povrede.

(Faktor)