Deset osumnjičenih za organizovani šverc droge i oružja

BANJALUKA - Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su Tužilaštvu BiH izvještaj protiv deset osoba zbog organizovanog šverca droge i oružja.

Izvještaj je podnesen protiv : D.P., M.M., S.K., M.M., A.M. i A.M. iz Trebinja, D.L. i M.L. iz Gradiške, V.K. iz Višegrada i A.N. iz Istočnog Sarajeva.

"Ove osobe osumnjičene su da su izvršili krivična djela organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1 KZ BiH i neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene iz člana 193. KZ BiH", navodi se u saooštenju MUP-a.

Terete ih da su u periodu od 2020. godine, kao organizovana kriminalna grupa, neovlašćeno trgovali opojnim drogama i oružjem na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Mađarske, te na taj način ostvarili zajedničku ili pojedinačnu protivpravnu imovinsku korist.