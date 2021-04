Detalji akcije u Bileći: "Lovac" naciljao i osobe koje su već osuđivane

BILEĆA - U okviru akcije "Lovac" policijski službenici Granične policije BiH su, na području Bileće, uhapsili više osoba, među kojima su i dva policajca Granične policije BiH, a neki od uhapšenih su osuđivani za veći broj teških krivičnih djela, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Kako je saopšteno oni su osumnjčeni da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela, te krijumčarenje i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.

"Napominjemo da se radi o vrlo dobro organizovanoj kriminalnoj grupi koja već duži vremenski period djeluje na području Bileće, a među kojima se nalaze i višestruki povratnici, koji su osuđivani za veći broj teških krivičnih djela", navedeno je u saopštenju Granične policije BiH.

Kako se dodaje u toku navedenih aktivnosti, policijski službenici CIU GPBiH su izvršili pretres osumnjičenih i pokretnih stvari, s ciljem pronalaska predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, nakon čega su osumnjičeni sprovedeni u službene prostorije Granične policije BiH, radi krim-obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će biti donesena odluka postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, o daljem postupanju.

"Osumnjičeni policijski službenici se sumnjiče da su duži vremenski period, zloupotrebljavajući službeni položaj, prilikom obavljanja radnih zadataka, u toku radnog vremena, omogućavali drugim osumnjičenim osobama krijumčarenje akciznih i drugih proizvoda preko državne granice, iz Crne Gore u BiH. U toku navedenih aktivnosti korištena je, između ostalog, i oprema koja je donirana od strane SR Njemačke i Vlade Velike Britanije", navedeno je u saopštenju.

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić kazao je da oštro osuđuje svaki oblik kriminaliteta naročito ako su uključeni oni koji se trebaju boriti protiv toga.

"Granična policija BiH sve svoje kapacitete ulaže u zaštitu državne granice, a pojedinci svojim neprofesionalnim i nesavjesnim djelovanjem nastoje to narušiti. Jedina smo agencija koja redovito čisti u vlastitim redovima i to ćemo nastaviti činiti te najoštrije sankcionirati one koji na bilo koji način sudjeluju u kriminalnim radnjama", izjavio je Galić, dodavši da su i ovom aktivnošću "pokazali da je jasno opredjeljenje Granične policije BiH da se suprotstavi svim oblicima kriminalnih i koruptivnih radnji policijskih službenika Granične policije BiH".

Akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva BiH, a po naredbama Suda BiH.

