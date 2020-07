Detalji brutalnog napada u Laktašima: Svađali se na slavi u nedjelju

LAKTAŠI - Branislav Stanivuković (43) iz Srpca osumnjičen je da je nevjenčanu suprugu M.M. (33) polio benzinom, a potom zapalio pred njenom kćerkom na cesti u Laktašima, u blizini kuće njene majke, a tu kuću, kako su nam potvrdili mještani, takođe je on zapalio prije nekoliko godina.

Kako su za "Nezavisne" ispričali mještani Mrčevaca, gdje se u ponedjeljak ujutro desio ovaj stravičan događaj, tog dana vidjeli su dvije žene koje su prošle cestom, dok ih je muškarac polako pratio automobilom.

"Sa ženom je pješice išla jedna tinejdžerka, a muškarac ih je pratio automobilom. One gledaju pravo i neće da uđu u auto, a on vozi u prvoj brzini prema izlazu iz sela. Ubrzo smo čuli da je dolje uz cestu prema Aleksandrovcu on nju valjda polio benzinom i zapalio. Neko kaže da je navodno trčao za njom po livadama, ali ništa nismo vidjeli", rekao nam je jedan mještanin.

Kako kažu, nesrećna žena živjela je kod Srpca s nevjenčanim suprugom, a u Mrčevcima kuću ima njena majka, koja inače živi u inostranstvu, pa je povremeno dolazila u to mjesto kod rodbine.

Takođe su nam ispričali da je on kuću njene majke zapalio prije nekoliko godina te da su je rođaci molili da ga ostavi, jer je pio i bio prijek.

"Bili su oni u nedjelju tu na slavi Sveti Sisoje, a i tu je bilo neke svađe. Čovjek je ljubomoran i prijek, valjda je i tu sve polomio. Ona je, koliko smo čuli, u ponedjeljak bila na poslu, kada je pozvao telefonom i prijetio joj, te joj rekao da dođe majčinoj kuće jer ju je zapalio. Valjda je tu došla s posla s kćerkom", pričaju mještani.

Ističu da se nesrećna žena, kada je vidjela da joj nije zapaljena kuća, uputila nazad s kćerkom pješice, a on ih je pratio.

"Ja sam čula da ljudi pričaju kako joj je on rekao da će kupiti gorivo da je zapali. Bože sačuvaj, je li moguće da je on to uradio? Navodno je bježala i vrištala, pokušao je da je ugura u auto. Kako je to tačno bilo - ne znamo, samo da se ona izvuče", rekla je mještanka koja je željela ostati anonimna.

Povrijeđena žena je s teškim opekotinama primljena u Univerzitetski klinički centar RS u Banjaluci, a kako je saopšteno iz ove ustanove, opekotine su zahvatile oko 50 odsto tjelesne površine.

"Priključena je na aparat za mehaničku ventilaciju i životno je ugrožena", saopštili su juče iz UKC-a i dodali da su neizvjesne prognoze u vezi s njenim stanjem.

Kako je danas saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, osumnjičeni Stanivuković je u ponedjeljak oko 9.30, u mjestu Aleksandrovac, vanbračnu suprugu M.M. nakon verbalnog sukoba polio benzinom i zapalio.

On je sproveden radi ispitivanja u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i nakon ispitivanja postupajući tužilac odlučiće o prijedlogu za pritvora.

Terete ga za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Nedavno osuđen zbog šverca droge

Branislava Stanivukovića je ovog mjeseca Okružni sud u Banjaluci osudio na tri godine robije zbog šverca narkoticima.

U presudi se navodi da su Stanivuković i saučesnici tokom 2013. i 2014. godine uzgajali marihuanu na području Srpca i Gradiške, koju su potom preprodavali.

Protiv njih je pokrenuta istraga, tokom koje su prikrivenim istražiocima MUP-a RS, kodnih imena Zoka i Ana, nudili na prodaju narkotike u vrijednosti od 50.000 evra. Nakon dogovora istražiocima su prodali kilogram marihune.

Stanivuković je u završnim riječima tvrdio da nikome nije prodavao drogu i da je u cijelu priču ušao da bi se osvetio kumu, koji je pričao da je on policijski doušnik.