Detalji hapšenja u Banjaluci: Muškarac sa tri potjernice krio se ispod auta

BANJALUKA - Policija u Banjaluci uhapsila je starog policijskog znanca Gorana Mihajlovića (46) iz Pančeva, za kojim su raspisane tri međunarodne potjernice, a osumnjičen je da je u radnjama u Tržnom centru "Delta" krao, između ostalog, odjeću, uključujući i jaknu vrijednu oko 600 KM.

Izvori "Nezavisnih novina" potvrdili su da je četrdesetšestogodišnjak pronađen ispod vozila u opsežnoj akciji policije, koja je do detalja pregledala podzemnu garažu "Delte", te ga je u jednom momentu primijetila.

U potragu za njim policija je krenula nakon što im je prijavljeno da je u kozmetičkom marketu u "Delti" neko ukrao različite kozmetičke proizvode, a zatim pobjegao.

"Sve se to dešavalo 1. septembra. Odmah po prijavi policija je otišla do 'Delte', te su pregledali svaki pedalj garaže. Primijetili su ga ispod vozila, gdje se bio sakrio. Odmah su ga uhapsili. Kod njega je pronađen nož dužine 30 centimetara. I to nije sve. Imao je i kliješta za skidanje takozvanih zujalica s odjeće", otkrivaju izvori "Nezavisnih novina".

Banjalučka policija tereti ovog Pančevca za seriju krađa u "Delti", tokom kojih je, kako se sumnja, odnio široku paletu stvari, od kojih su neke veoma zanimljive...

"Između ostalog, kako se sumnja, na meti mu je bilo više paketa žileta za brijanje, ali i nekoliko paketa 'rajda' protiv komaraca i moljaca. I to nije sve, sumnja se da je upadao i u više butika u 'Delti' te krao odjeću, uključujući i jaknu vrijednu oko 600 maraka", pojašnjavaju naši sagovornici.

Uz navođenje njegovih inicijala, iz banjalučke policije u petak su saopštili da je Mihajlović osumnjičen da je od 28. avgusta do 1. septembra u tržnom centru izveo više krađa u buticima te uzimao razne odjevne predmete.

"Pretresen je stan na području Banjaluke, koji je koristio osumnjičeni,, te je pronađeno i oduzeto više predmeta koji se mogu dovesti u vezu s ovim krivičnim djelima", naveli su iz policije.

Kako se u saopštenju dodaje, provjerama u službenim evidencijama utvrđeno je da su za njim tri međunarodne potjernice raspisali Interpol Ljubljana i Sarajevo, dok je jednu potragu raspisala brčanska policija.

"Nakon kriminalističke obrade on je predat Terenskom centru za strance Banjaluka radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti", naveli su iz Policijske uprave Banjaluka.