Detalji incidenta u Sarajevu: Na pijanci izbo troje mladih

SARAJEVO - Tri osobe su povrijeđene nožem u Sarajevu u napadu koji se desio u stanu u naselju Dobrinja.

"Incidenta se desilo u ranim jutarnjim satima u jednom stanu u naselju Dobrinja. Policija je izlaskom na lice mjesta konstatovala da je riječ o osobama koje se od ranije međusobno poznaju, a među kojima je došlo do nesuglasica uslijed konzumiranja alkohola i druženja u stanu u koje je došlo do incidenta. Došlo je do međusobne tuče, a potom i do upotrebe noža. Nije riječ o porodičnoj svađi", saznaju "Nezavisne“ iz policije.

Policjska uprava Novi grad obaviještena je u 6.10 časova u o incidentu u stanu, u Ulici Branislava Nušića.

"F.D. iz Sarajeva fizički je napao i nožem povrijedio S.Š. (21), E.Š. (22), i T.H. (21), svi iz Sarajeva", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Na licu mjesta je bila ekipa Hitne pomoći koja je povrijeđene prevezla u Univerzitetski klinički centar (UKC) u Sarajevu.